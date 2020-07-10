В Сент-Олбанском кафедральном соборе Англии разместили картину «Тайная вечеря». На ней Иисус изображен в виде темнокожего мужчины. Стоит ли за этим глубокое переосмысление образа Христа или просто тренд текущих дней? Подробнее — в материале «360».

Эта картину художница Лорна Мэй Уодсворт написала еще 2009 году. Однако, в связи с последними протестами в знак поддержки прав чернокожих в США и Англии, ее вывесили «как часть молитвенной инсталляции» на одном из алтарей в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).

Реакция РПЦ

В Русской Православной церкви отреагировали на размещение данной картины. Там отметили, что изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.

По мнению главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонида Калинина, этими действиями служители в Англии пытаются показать «свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию».

Он отметил, что можно писать какие угодно изображения, но Иисусом их назвать нельзя. Помимо этого, в России никогда не будет темнокожего Христа, потому что верующие придерживаются церковных канонов.

Темный Иисус — тренд или новое видение образа?

Религиовед Денис Батарчук считает, что изображение Иисуса темнокожим скорее тренд текущих дней. Оно не несет под собой какого-либо глубокого переосмысления образа Христа.

Перерисовать Христа, принадлежащего к какой-то другой расе — это не переосмысление «Тайной вечери» как таковой. Это может быть некий реверанс в сторону нынешней политической ситуации, возникшей в США. Это теперь такой тренд. И какая-то часть общества, сочувствующая этому движению, она пытается таким образом выразить свою поддержку Денис Батарчук Религиовед

Он добавил, что это скорее просто демонстрация, даже не толерантности, а приверженности этим идеям.

По словам председателя отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербуржской епархии РПЦ Александра Пелина, не стоит осуждать систему религии другой страны.

«Влезать в систему американской или другой страны — дело неблагодарное. Там много чего интересного есть: и женское священство и благословление однополых браков. Чем оценивать движение современного искусства, которое так проявляется в алтарях храмах, стоит молиться и жить здесь, в России», — рассказал Пелин.

По его мнению, стоит заниматься своими вопросами, своими духовными проблемами, своей жизнью «не взирая на то, что происходит за границей».

«Было бы неправильно с наших православных принципиальных взглядов оценивать какое-то современное искусство, и как оно отображается в их традициях», — заключил он.

#BlackLivesMatter добралось до религии?

По словам Батарчука, движение навряд ли коснулось церкви, но коснулось людей, которые могут принадлежать к какой-либо из церквей.

«Нкакого догматического учения это никак не коснулось. Любое проявление расизма для христианства является неприемлемым. Ну, по крайней мере, для современного христианства. И христианин, по определению, расистом быть не может», — рассказал религовед.

По мнению Пелина, в странах Запада сейчас идет перегиб в обратную сторону. И если не проработать этот вопрос ничего хорошего не произойдет.

Это не договоренность — это затаенная обида. Нельзя добиться любви и понимания за счет унижения другой стороны. Сейчас чернокожее население унижает белокожее, но потом могут произойти ответные действия, когда опять возникнут расистские лозунги. Они не договорились и ничего хорошего от того, что происходит в Англии и Америке, я не жду Александр Пелин председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербуржской епархии РПЦ

Он добавил, что в России не так много американцев или выходцев из Африки, однако в стране очень много интересных наработок в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

«Есть специальные ведомства, есть общественные общественные организации, где очень много разных людей, которые могут разговаривать диаспорами, общаться, вести примирительные процедуры», — объяснил председатель.

Мог ли Христос быть темнокожим?

Батарчук напомнил, что исторически в Иерусалим в то время стекалось много разных людей. Они были различной расовой принадлежности, в том числе черные.

«Эфиопы тоже были не в диковинку. Но вопрос в том, был ли Иисус исторически африканцем — ну нет, конечно, нет», — заключил он.

Пелин отметил, что вероятнее всего Иисус не был и белокурым с голубыми глазами, как себе его представляют россияне.

«Скорее всего он был довольно смуглым, потому что принадлежал к еврейской национальности», — ответил он.