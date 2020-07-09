«Не был афроамериканцем»: РПЦ не станет изображать Иисуса темнокожим

Картина «Тайная вечеря» с темнокожим Иисусом появилась в кафедральном соборе в Англии. В РПЦ заявили, что такое изображение противоречит церковным канонам, а сам Иисус не был афроамериканцем.

«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», — привело РИА «Новости» слова главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонида Калинина.

Он добавил, что можно делать любые изображения, но Иисусом их назвать нельзя. Кроме того, в России никогда не будет темнокожего Христа, так как верующие придерживаются церковных канонов.

«А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — заключил Калинин.

Изображение темнокожего Иисуса появилось в Сент-Олбанском кафедральном соборе. Таким образом англичане решили поддержать протестующих в США. Массовые митинги начались в Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский задушил мужчину при задержании в Миннеаполисе.