«Не был афроамериканцем»: РПЦ не станет изображать Иисуса темнокожим
«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию», — привело РИА «Новости» слова главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонида Калинина.
Он добавил, что можно делать любые изображения, но Иисусом их назвать нельзя. Кроме того, в России никогда не будет темнокожего Христа, так как верующие придерживаются церковных канонов.
«А они уже давно их не придерживаются. Поэтому естественно, что они могут в любом виде кого угодно пытаться изобразить, но это не будет соответствовать правде», — заключил Калинин.
Изображение темнокожего Иисуса появилось в Сент-Олбанском кафедральном соборе. Таким образом англичане решили поддержать протестующих в США. Массовые митинги начались в Америке после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский задушил мужчину при задержании в Миннеаполисе.