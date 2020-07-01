В британском соборе разместили «Тайную вечерю» с темнокожим Иисусом

В Англии в Сент-Олбанском кафедральном соборе разместили картину «Тайная вечеря», в который роль Иисуса отведена темнокожему мужчине. Художница использовала в качестве модели жителя Ямайки.

Полотно вывесили «как часть молитвенной инсталляции» на одном из алтарей в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), сообщили в соборе.

Картина была написана в 2009 году художницей Лорной Мэй Уодсворт. Настоятель собора решил поместить эту работу на алтаре вскоре после того, как архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил о необходимости для Англиканской церкви пересмотреть изображение Иисуса как белого человека.

Уэлби отметил, что Иисус «был с Ближнего Востока», и опубликовал в соцсетях свои «любимые изображения Христа со всего мира».

«В качестве своего Иисуса я выбрала модель с Ямайки, чтобы заставить людей задуматься о западном мифе о том, что у него были светлые волосы и голубые глаза», — сказала художница.