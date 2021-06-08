Сериал с темнокожей Анной Болейн получил рекордно низкие рейтинги. Его посчитали слишком современным

На канале Channel 5 вышел трехсерийный сериал «Анна Болейн». Очередная экранизация привлекла внимание выбором актеров. На роль британской королевы пригласили темнокожую актрису Джоди Тернер-Смит. Зрители подобное переосмысление истории не оценили, да и сценарий, по их мнению, оставил желать лучшего.

Многие с любопытством ждали сериал «Анна Болейн», как только стало известно, что одноименную героиню сыграет темнокожая актриса. Но когда шоу все же вышло, зрители оказались очень недовольны. Сейчас общая оценка сериала составляет 1,2 балла из 10 возможных.

Большая часть критики связана с выбором актрисы и тем, что от такой исторической недостоверности просто невозможно абстрагироваться. Проект не подается как сатира, что было, например, с сериалом «Великая». Зрителю предлагают серьезное произведение, но проникнуться атмосферой он не может.

Были и те, кто отметил, что сценарий в целом плохо написан и просто перевирает историю жизни британской королевы. Некоторые не впечатлились актерской игрой Джоди Тернер-Смит.

Сама актриса, кажется, была готова к подобным нападкам. Она рассказала The Independent, что негативная реакция — это нормальное явление в работе актера. Джоди не была удивлена тому, что попала в тренды социальных сетей, а люди принялись обвинять шоу в двойных стандартах. Актриса призналась, что даже темнокожие люди задавались вопросом: «Почему они это сделали?».

По словам Тернер-Смит, создатели сериала просто пытались рассказать историю одного человека без привязки к его цвету кожи. Им лишь хотелось углубиться в душевное состояние Анны Болейн.

Слишком современно

Многие зрители не поняли намерения авторов сериала. Среди 155 пользовательских рецензий на сайте IMBd большая часть — негативные с одной звездой.

«Вы, должно быть, шутите! Плохо написанная и плохо продуманная чушь, я не могу понять, о чем думал Сhаnnеl 5, когда заказывал это шоу. Вы можете себе представить скандал, если бы знаменитую черную фигуру сыграл кто-то белый, это вызвало бы возмущение. Я продержался минут десять, полагаю, это должна была быть ультрасовременная драма, на самом деле это грандиозный провал. 1/10», — написал один из пользователей.

Другой указал на то, что авторы перегнули со своей попыткой сделать современный взгляд на жизнь Болейн. Он оказался «настолько современным, что она каким-то образом поменяла расу». По словам пользователя, это было сделано только для того, чтобы в социальных сетях никого не ругали за отсутствие расового разнообразия.

«О Боже мой! Сходство невероятное! Слева настоящая Анна Болейн… Я полагаю!»

«Меня лично возмущает, что Болейн не сыграл негр-гей в инвалидной коляске без ног — где разнообразие?!» — написал в конце раздраженный зритель.

Другой рецензент оказался чуть более добрым. Он отметил, что актриса была великолепна и хорошо играла, но не воспринималась как Анна Болейн. Помимо этого, кинематография была прекрасной. Однако сам сюжет был ужасным.

«Это просто раздражает. Это как смотреть фильм о Наполеоне, которого играет высокий китаец, строящий пирамиды. Мы знаем, что все неправильно, поэтому наш мозг не может этого принять», — добавил пользователь.

Похоже, в сериал добавили и капельку однополых отношений. Пользователь из Twitter опубликовал кадр, на котором Анна Болейн целует Джейн Сеймур.

«Темнокожая Анна Болейн целует Джейн Сеймур. Я, должно быть, пил в тот день на уроке истории».

Некоторые пользователи посочувствовали актрисе, исполнившей Болейн. По их словам, ее теперь будут помнить только по этой неудачной роли.

Не все так плохо

Впрочем, на том же самом IMBd можно найти и отзывы с 10 баллами. Многие отмечают, что те, кто ставил единицу сериалу, скорее всего, даже не потрудились посмотреть его до конца.

«Это была приятная драма, сделанная очень хорошо. Я действительно сочувствовал Анне и ее ситуации, и ее прекрасно сыграла талантливая актриса. <…> Я чувствую, что многие из присутствующих здесь рецензентов даже не потрудились посмотреть, прежде чем дать свою оценку, что очень несправедливо по отношению ко всем людям, вложившим свою любовь, время и талант в создание этой драмы», — написал один из пользователей.

Среди критиков сериал также собрал неплохую оценку. Например, The Guardian и The Telegraph оценили шоу в три балла из пяти, а журнал Empire — в четыре. При этом все отметили качественную игру Джоди Тернер-Смит.

Критик от The Guardian отметил, что актриса буквально пылала яростью в драме, но добавил, что в сериале был избыток метафор, а Генрих VIII получился каким-то нытиком.

В Twitter тоже вступились за актрису и за обвинения в двойных стандартах.

«Вот Лоуренс Оливье в роли Отелло для всех, кто кричит: „Что если бы белые люди сыграли бы чернокожего“. Ну, это случилось. Вот и все», — написал пользователь.

Еще один аккаунт в Twitter припомнил, что Элизабет Тейлор сыграла египетскую царицу Клеопатру, хотя та не была белой.

«Джоди Тернер-Смит отлично справляется с ролью Анны Болейн. Для всех тех, кто жалуется, что вы не увидите белого актера, играющего не белого человека, я просто оставлю это изображение Элизабет Тейлор в роли египетской царицы Клеопатры».

Те, кому сериал понравился, отметили, что Тернер-Смит отлично играла и приковывала к экрану одним своим появлением.

Мини-сериал сфокусировался на последних пяти месяцах жизни Анны Болейн. Зрителю показали, как она перенесла выкидыш, соперничество с Джейн Сеймур и публичный суд. Не обошлось и без сложных отношений Анны с королем Генрихом VIII.

Создатели хотели дать новое дыхание для биографии Болейн, взяв более феминистский курс. Своим девизом они выбрали фразу: «Вы можете знать историю, но вы не знаете ее историю».