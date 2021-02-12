Анну Болейн сыграла темнокожая актриса

Темнокожая британская актриса и модель Джоди Тернер-Смит снялась в главной роли в мини-сериале «Анна Болейн». В Сети уже разгорелись споры из-за выбора артистки, сообщило Variety.

Видеть актрису с таким цветом кожи в роли Анны Болейн как минимум странно, считают интернет-пользователи. Они возмущены, что актерам с белой кожей не разрешают играть представителей этнических меньшинств, но темнокожие артисты имеют право получать любые роли.

Режиссер картины Линдси Миллер не видит проблемы в выборе именно этой актрисы. Он уверен, что Тернер-Смит отлично справилась с задачей.

«Я очень горжусь тем, что мы создали, так что пусть говорят что угодно. Будет много людей, которым это не понравится, но я чувствую, что будут и те, кому это придется по душе. Я одна из таких людей», — заявила Миллер.

Сериал расскажет о судьбе второй жены английского короля Генриха VIII Тюдора. Анна Болейн считается одной из самых ярких личностей в истории Англии.

Над мини-сериалом работает компания Fable Pictures совместно с Channel 5 и Sony Pictures Television, написал сайт eg.ru.