Шальная Екатерина. Русский и западный взгляд на «Великую» разошлись на князе-негре и реках водки

В России грянул новый скандал, связанный с непристойным и антиисторическим изображением русских монархов в кино. На сей раз выделились авторы сериала «Великая», которые сатирически и безо всякого уважения к фигуре императрицы Екатерины Великой, рассказали о ее жизни при дворе до судьбоносного покушения на супруга.

Сериал о Екатерине II вышел на сервисах Hulu и More.tv в мае. Сценарий написал Тони МакНамара, который раньше работал над оскароносной «Фавориткой». Жанр указан сразу — сатира. Трейлер начинается предупреждением: «Основано на реальной истории! Почти реальной».

Тем не менее жаркие баталии разгорелись уже после выхода трейлера.

Зрители огорченно признались, что очень любят актрису Эль Фаннинг, сыгравшую Екатерину, и возлагали на нее большие надежды. Они ждали изящных поворотов сюжета, тонкого юмора, многослойных интриг, а получилась в лучшем случае мыльная опера. В худшем — издевательство над российской историей, русскими, лютый треш в самом низкопробном значении этого слова.

«Убого и позорно выглядит, когда государства лезут в историю друг друга! Как говорил классик: „Умом Россию не понять…“» — написала пользовательница Сети NATAli MD.

С ней не согласились другие подписчики, которые назвали мини-сериал отличной черной комедией, которая показывает абсурдность абсолютной монархии. По их мнению, комедию отличает черный юмор, назвали ее просто бомбезной и признались, что посмотрели на одном дыхании.

«Звуки балалайки на фоне, ироничный тон, шутки, осовремененная атмосфера, надписи, намекающие на неправдоподобие картины — все указывает, что этот сериал будет явной сатирой без претензий на историзм, и ведь все равно великий русский народ ущемился и забыл, что такое чувство юмора», — отметил Fever Prole.

Источник фото: YouTube

У многих зрителей возникло серьезное подозрение, что МакНамара с наслаждением простебал в сериале все стереотипы, которые так раздражают россиян и так популярны в Голливуде. Изрядное количество водки, медведей, балалаек, ушанок и прочих знаковых маркеров, которыми пестрят абсолютно все западные картины о русских, все было показано. Не вспомнили только про Горбачева и перестройку. Зато был хор девочек из Чернобыля, который «просто светится».

Зато не включить в свое творение темнокожих актеров режиссеры не посмели. В середине повествования вопреки всякому здравому смыслу и исторической правде, к которой голливудские сценаристы всегда относились с великолепным пренебрежением, появляется чернокожий граф Ростов.

Российский зритель назвал его своим фаворитом и даже типичным коренным афротуляком. Индус в роли фаворита графа Орлова на его фоне, разумеется, померк.

Источник фото: YouTube

«Ну и правильно. Наши князья все как один были степными метисами, что никогда не показывают, а тут свежий взгляд, и норм так. Рожа русская, рязанская, даже если в белый покрасить», — заявил Vit.

Однако граф Ростов понравился далеко не всем. Депутат Госдумы Виталий Милонов счел сериал частью информационной войны против россиян и потребовал официальной реакции на этот абсурд.

Это не мракобесие, это безумие и сумасшедший дом. Нужно показать нашим гражданам, как видят нашу историю и как про нас снимают кино в Америке… Подобное искажение истории недопустимо Виталий Милонов.

Как было на самом деле?

Если уж совсем точно следовать историческим реалиям, то при дворах русских самодержцев африканцы служили. Появились они еще во времена царя Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Для них была создана штатная должность — арап Высочайшего двора.

Во времена Екатерины Великой на монаршей службе трудились десять «чернотелых людей жарких стран». В разное время их число увеличивалось или уменьшалось. Но все они жили при царском дворе безбедно, комфортно, особенно не утруждались и получали при этом завидное жалованье.

Источник фото: YouTube

Единственным чернокожим, сыгравшим заметную роль в российской истории и добившимся славы и признания, стал эфиоп Ибрагим Ганнибал. Его подарили Петру Великому еще мальчиком, и он смог вырасти из комнатного служки до военачальника и государственного деятеля. В фильме 1970-х годов его талантливо сыграл тщательно загримированный Владимир Высоцкий.