Сын Стаса Пьехи пострадал в ссоре с соседкой. Если травмы докажут, суда не избежать

Семья певца Стаса Пьехи обвинила свою соседку в нападении на сына. Они заявили, что жена футбольного арбитра FIFА Владислава Безбородова ударила мальчика головой о землю — и тот получил сотрясение мозга. По мнению юристов, виновницу могут привлечь к уголовной ответственности.

Конфликт произошел в коттеджном поселке Рощино недалеко от Санкт-Петербурга. По словам бывшей жены певца Натальи Горчаковой, на ребенка накинулась супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, которого считают одним из главных в России сегодня.

Адвокат Сергей Жорин заявил, что соседку возмутило поведение семилетнего Пети. Он якобы проткнул карандашом надувной бассейн. Соседка схватила его за руку и с силой швырнула головой о землю. На крики мальчика прибежала бабушка и попыталась заступиться за внука, но тоже получила удары.

Нападение соседки засняли на видео. На кадрах она показывает, как схватила мальчика и ударила его головой о землю. Соседка даже заявила, что бабушку стоило вообще «грохнуть». Супруга арбитра на видео также рассказала, что ее дети неприкосновенны и за них она ударит любого.

О нападении сообщили правоохранительным органам. Самого ребенка после случившегося тошнило, у него кружилась голова. Горчакова рассказала, что в больнице у мальчика диагностировали сотрясение мозга и множество травм: ушибы левого бедра и грудной клетки. На ногах ребенка обнаружили гематомы.

Видео передали правоохранительным органам, степень вреда установит судебно-медицинская экспертиза. Семья мальчика намерена устроить судебное разбирательство, но Горчакова предположила, что обидчица сможет уйти от ответственности из-за положения своего мужа.

Адвокат Жорин сообщил ТАСС, что уголовное дело пока что не возбудили. Но Следственный комитет по Выборгу проводит проверку. Жена Безбородова тоже отмалчиваться не стала. Она подала ответное заявление на брата Горчаковой Андрея. Якобы тот сломал ей позвоночник, написала «Газета.ru».

Насилие от взрослых

В СМИ часто попадают истории о жестоком обращении родителей или тех, кто исполняет их обязанности, с несовершеннолетними. Такие действия регулирует статья 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Однако действия соседки не подпадут под эту статью. Специалист по судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш объяснила «360», что сотрясение мозга относится к телесным повреждениям средней тяжести и за это могут привлечь к уголовной ответственности.

Если зафиксировано нанесение телесных повреждений и будет подтверждено, что это телесные повреждения средней тяжести, то в таком случае просто привлекают к ответственности Мария Ярмуш.

Она добавила, что вряд ли суд назначит лишение свободы, но судимость будет гарантирована.

Адвокат Александр Бенхин отметил, что рассуждать о тяжести наказания пока рано. Например, в некоторых источниках говорится о повреждении ребер ребенка.

«Если его толкнула эта женщина и он сломал ребро, то это уже объективное доказательство и трактовать можно как причинение тяжелого вреда здоровью», — отметил Бенхин.

Адвокат добавил, что виновницу могут обвинить по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая усиливается тем, что вред причинили несовершеннолетнему. По словам Бенхина, наказание может быть до пяти лет лишения свободы.

В то же время в УК есть статья 113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта», по которой могут оправдать подозреваемого, если до этого за ним такого поведения не наблюдали.

«Даже в самом плохом раскладе следует до двух лет [лишения свободы]. А так статья не настолько тяжелая, по ней идут работы, штрафы, условные сроки», — добавил Бенхин.

Наказать взрослого за побои

Случаи, когда взрослый человек не из круга семьи наносит побои ребенку, редки, но все же бывают. Иногда сами родители в качестве защиты ударяли другого ребенка, который обидел их сына или дочь в школе или на улице. Ярмуш отметила, что сейчас привлечь к уголовной ответственности чужих родителей за побои непросто. Это связано с декриминализацией побоев.

«Сейчас побои декриминализованы. То есть просто синяк — это практически административное правонарушение», — отметила юрист.

Она напомнила, что до декриминализации можно было обратиться в суд и привлечь взрослых к уголовной ответственности за гематомы. Сейчас же обычный синяк от чужого человека будет квалифицироваться как административное нарушение.