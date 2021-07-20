«Швырнула головой о землю»: сын Стаса Пьехи попал в больницу после избиения

Соседка перца Стаса Пьехи накинулась на его семилетнего сына из-за испорченного бассейна. Теперь мальчик лежит в больнице, а его семья обратилась за помощью в полицию. Об этом «360» сообщил адвокат Сергей Жорин.

По словам адвоката, одна из соседок Пьехи набросилась на семилетнего Петра из-за испорченного надувного бассейна.

«Возмущенная шалостью семилетнего мальчика не нашла ничего лучше, как схватить его за руку и с силой швырнуть головой о землю. Когда на крики ребенка на улицу выбежала бабушка и попыталась заступиться за внука, то она так же получила несколько ударов», — рассказал Жорин.

Он добавил, что нападение удалось заснять на видео очевидцам. Кадры передадут правоохранителям. На видео женщина подтвердила, что схватила мальчика и ударила его бабушку. При этом она даже заявила, что бабушку вообще стоило убить.

Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. О случившемся уже сообщили полиции. Степень причиненного вреда установит судебно-медицинская экспертиза. Жорин выразил надежду, что правоохранители заведут уголовное дело.

«Учитывая, что потерпевшему ребенку семь лет и в зависимости от степени вреда здоровью, я считаю, что наказание, связанное с лишением свободы очень вероятно. Но здесь многое будет зависеть от позиции, которую займет подозреваемая», — отметил адвокат.

Ранее издание StarHit уточнило, что на мальчика напала жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщине не понравилось общение Петра со своим ребенком. В итоге сын певца воткнул карандаш в надувной бассейн соседей. После избиения у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.