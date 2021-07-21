Состояние известно о состоянии сына Стаса Пьехи, на которого напала соседка

Бывшая супруга Стаса Пьехи, Наталия Горчакова, рассказала в Stories в Instagram о том, что утром их сыну Петру стало хуже. На мальчика и его бабушку напала соседка.

По словам Горчаковой, у мальчика кружится голова и его тошнит.

«Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось», — сообщила бывшая жена Пьехи. Однако сейчас этой Stories уже нет.

Она рассказала, то в больнице сыну диагностировали сотрясение мозга и многочисленные травмы. Среди них — ушиб левого бедра и грудной клетки. Кроме этого, на ногах у ребенка есть гематомы.

Все произошло накануне. Семилетний Петя баловался и повредил соседский бассейн. Из-за этого на него накинулась соседка. Она схватила его за руку и швырнула головой о землю. На крики ребенка выбежала бабушка. Она попыталась защитить внука, но тоже получила несколько ударов. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин, который будет защищать в этом деле семью Стаса Пьехи.

Адвокат добавил, что произошедшее сняли на видео. Запись передадут в правоохранительные органы. Степень причиненного вреда установит судебно-медицинская экспертиза. Жорин надеется, что будет заведено уголовное дело.

Сам Пьеха написал в Instagram, что бить детей — последнее дело. Он надеется на справедливое наказание для нападавшей. Горчакова заявила, что речь идет о жене футбольного арбитра Владислава Безбородова.