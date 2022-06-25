Святая гора Афон в огне. Шесть самолетов и сотни людей борются с пожарами на полуострове

Крупный лесной пожар вспыхнул на святой горе Афон. Здесь расположено два десятка монастырей. По имеющимся данным, возгорание возникло в лесном массиве в районе Агиос Андреас на мысе Арапис. Точные причины ЧП пока не известны.

Пожар на горе Афон вспыхнул поздним вечером в пятницу, 24 июня, на севере полуострова. Местные власти уверяют, что пока никакого ущерба для зданий и проживающих там людей нет. Угрозы для монастырей тоже не зафиксировано. Об эвакуации людей речи пока не идет.

На Афоне находится 20 монастырей, среди них 17 греческих, один русский — Свято-Пантелеимонов, а также болгарский и сербский. Здесь же расположена Великая лавра (лавра Святого Афанасия). Эта обитель была основана еще в 963 году.

Попасть на полуостров можно преимущественно по морю или на вертолете. Пешком это сделать очень сложно — все дело в труднопроходимой местности. На полуострове много густых лесов и оврагов. Отчасти с этим связаны проблемы при тушении пожаров. На вершине Афона стоит храм Преображения Господня и установлена одна из главных местных святынь — огромный металлический крест. В среднем время в пути при подъеме на гору занимает от шести до восьми часов.

В пожарной службе Греции заявили, что с огнем борются 112 пожарных. Была привлечена авиация — шесть самолетов и два вертолета, сообщила пожарная служба.

Видео с работой пожарной авиации опубликовали в местном YouTube-канале Thesstoday.

Причины возгорания на Афоне пока не известны. Их установят после завершения операции по тушению.

Источник фото: twitter/pyrosvestiki

В начале июня население нескольких микрорайонов Афин эвакуировали из-за лесных пожаров, возникших в южных пригородах — Глифаде и Вуле. Тогда быстрому распространению огня помогал очень сильный ветер. Ликвидацией пожаров занимались 72 специалиста и 20 машин, шесть самолетов и три вертолета. Никто из жителей не пострадал.

В августе прошлого года помощь в борьбе с лесными пожарами Греции оказала Россия. В ответ на экстренное обращение правительства страны в Афины отправили самолет-амфибию Бе-200, самолеты Ил-76, вертолеты Ми-8 и транспортный самолет Ан-124. Тогда в Греции стояла аномальная жара: почти десять дней температура не падала ниже +47 градусов. В стране возникли десятки пожаров.

Четыре года назад из-за пожаров в прибрежной Аттике погибли более 100 человек. Огромное количество местных жителей попало в больницу из-за отравления дымом.