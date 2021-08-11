Ил-76 и Ми-8 спасают Афины. Россия откликнулась на экстренный зов о помощи

По распоряжению президент России Владимира Путина в связи с пожарами охватившим Грецию и в ответ на экстренное обращение правительства республики, в Афины прибыл второй российский самолет Ил-76. Накануне в международный аэропорт прибыл первый борт. Ожидается прилет двух вертолетов Ми-8 и транспортного самолета Ан-124.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Уже более 10 дней в Греции стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался до +47 градусов. В стране вспыхнули десятки пожаров.

На острове Эвбея с пожарами борются несколько международных команд пожарных. По данным ВВС, с пламенем борются специалисты из Румынии, Сербии и Украины. Помощь в пожаротушении поступает в Грецию из ЕС, Израиля, Швейцарии и Великобритании.

От пожаров нельзя спастись даже в столице Греции Афинах. Как сообщил журнал The National geographic, пламя охватило близлежащие горы. Пожар, пожирающий горный хребет Парнита, окутал Афины ядовитым черным облаком.

Правительству пришлось провести веерные отключения электроэнергии во многих районах после того, как пламя поглотило жизненно важные участки электроэнергетической инфраструктуры. Пожар заблокировал автомагистраль, ведущую в Солоники.

По данным службы гражданской защиты, в конце минувшей недели было зафиксировано не менее 56 активных огневых фронтов.

На данный момент сообщается о гибели двух человек. В 2018 году в результате пожаров в прибрежной Аттике погибло более 100 человек. Сотни греков были госпитализированы из-за отравления дымом. В стране прекратилась вакцинация от коронавируса. При этом число инфицированных штаммом «дельта» продолжает инфицироваться.

С 5 августа находящийся в Греции российский самолет-амфибия Бе-200 совершил 36 вылетов для помощи в тушении. Экипаж налетал более 100 часов в семи районах Греции и сбросил примерно 2,5 тысячи тонн воды.