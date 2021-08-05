Российский Бе-200 совершил более 30 вылетов для тушения пожаров в Греции. Видео

Российский самолет-амфибия Бе-200 совершил более 30 вылетов для помощи в тушении самых сложных пригородных возгораний в Греции. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех».

За время работ по ликвидации огня в Греции Бе-200 налетал более 100 часов. Экипаж самолета, который сейчас работает в режиме пожарной команды, совершил 36 вылетов для ликвидации огня в семи районах страны, включая острова Крит и Родос.

Самолет сбросил более 2,5 тысячи тонн воды. Хотя вылетов было очень много, Бе-200 в полном порядке. Экипаж показал высокое профессиональное мастерство. Это отметили в том числе греческие эксперты в области пожаротушения.

Сейчас ситуация в Греции продолжает оставаться очень напряженной. Огонь подбирается к древней Олимпии. Архитектурный комплекс отделяет от огня всего несколько сотен метров. Жителей расположенных рядом поселков и туристов эвакуировали.

Быстрому распространению пожара способствует сильный ветер. При этом в стране стоит жара под +45 градусов, а влажность почти на нуле.