Разгон журналистов слезоточивым газом в США попал на видео

Во время разгона митингующих в Миннеаполисе полицейские применили слезоточивый газ против журналистов. Один из представителей СМИ заснял действия Нацгвардии на видео.

Ролик опубликовал в Twitter член съемочной группы телеканала VICE. На кадрах видно, что полицейские выходят из автобуса и идут к людям. Затем один из них в упор распыляет слезоточивый газ.

«Полиция только что совершила набег на заправку, в которой мы укрывались. После того, как я несколько раз выкрикнул „пресса“ и показал свою пресс-карту меня бросили на землю. Другой полицейский подошел и распылил мне газ в лицо», — написал журналист под видео.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что их корреспонденту тоже распылили в лицо слезоточивый газ на заправке. Туда приехали бойцы Нацгвардии, которые начали стрелять резиновыми пулями, а затем поставили сотрудников СМИ на колени и применили газ.

Массовые протесты продолжаются во многих штатах США уже не первый день. Беспорядки начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего из-за действий полиции. Жители вышли на улицы городов и начали требовать справедливости. На разгон демонстраций президент Дональд Трамп отправил бойцов Национальной гвардии.