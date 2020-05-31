Погромы и грабежи. Видео из охваченного протестами Лос-Анджелеса

Протесты в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего из-за действий полиции, продолжаются уже пятые сутки. Но в некоторых случаях акции с требованием справедливости превращаются в настоящие погромы и грабежи. Житель Лос-Анджелеса Геннадий Котлярчук передал «360» видео с места событий.

Благополучный район Беверли-Хиллз и его главная улица Родео-Драйв уже начали ликвидировать последствия визита вандалов. Разбитую витрину магазина Louis Vuitton пока закрыли листами ДСП.

На подобный шаг пошли и остальные бутики, которые стали закрывать витрины специальными ставнями из дерева, чтобы, в случае возвращения погромщиков они не пострадали. По словам Геннадия Котлярчука, сейчас полиция взяла этот район под контроль. Въезд на Родео-Драйв перекрыли полицейские автомобили.

В районе Мелроуз ситуация полностью противоположная. Витрины в магазинах разбиты. По улицам ходят молодые афроамериканцы в масках. Из ограбленного салона сотовой связи выкинули множество телефонов, которые просто валяются под ногами. Недалеко находятся вооруженные войска Национальной гвардии США.

Погромщики чувствуют себя в этой части города настолько безнаказанно, что в открытую занимаются грабежом.

Они атаковали магазин велосипедов. Сначала они пытались открыть решетку при помощи досок и начали ее раскачивать. Потом кто-то принес болгарку и решетку просто спилили.

По словам Геннадия Котлярчука, сейчас ситуация в городе уже стабилизировалась. При этом он отметил, что погромщиков явно кто-то контролирует.

«Я столкнулся с тем, что магазины грабят подготовленные ребята. То есть у них есть болгарки, чтобы разрезать решетки, молотки, чтобы они разбивали стекла. У них закрыты лица. Рядом со мной взорвалась граната с газом, мне тут же дали воду. Это подготовленная акция», — заявил он.

Массовые протесты начались со штата Мичиган и уже охватили многие другие города. Полицейские начали принимать действительно жесткие меры. Сегодня пострадали журналисты, против которых применили слезоточивый газ.