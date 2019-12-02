Блогер из Челябинска Андрей Яшин, который в Сети известен как Гобзавр, создал свой канал в 2014 году. Он делает стримы со своей матерью Людмилой Юрьевной, которую подписчики канала знают как Людмурика, а также другом Жекой «Фанфуриком». Прежде всего Яшин известен своими прямыми эфирами, во время которых творится что-то невообразимое. За небольшое денежное вознаграждение со стороны зрителей Гобзавр совершает много непотребных и скабрезных поступков, в том числе о в отношении свое матери.

«Гобз шоу канал, состоящий из стрим шоу — Андрея ГОБЗАВР, Людмилы ЛЮДМУРИК и Жеки ФАНФУРИКА. Так же на канале, вы увидите нарезки лучших моментов стримов, различные блоги, скетчи и много юмора!!!», — говорится в описании канала.

Источник фото: YouTube

Однако стримы, выходящие на канале, невозможно отнести к юмору вообще. Челябинский блогер ведет канал вместе с матерью: в роликах она читает анекдоты, пока сын смеется над ними и пересказывает их суть для тех, кто может не понял, также в стримах Гобзавра можно увидеть поедание домашней еды и распитие спиртного в прямом эфире, ответы на вопросы зрителей и, к сожалению, огромный список унизительных заданий для Людмилы.

Источник фото: YouTube

Но 1 декабря блогер опубликовал ролик, после которого на него ополчились даже те, кто ранее считал его «юмор» смешным. В очередном видео Гобзавр избил Людмилу. На видео взрослый мужчина сначала срывает парик со своей матери, в котором она часто появляется в эфирах, а после начинает бить ее руками по голове.

После этого и Гобзавр и его мать пропали из кадра. В комментариях пользователи, смотревшие ролик, были шокированы увиденным. Многие не могли поверить в то, что блогер действительно бьет свою мать — они решили, что это просто пиар-ход, другие же надеялись, что это видео обязательно дойдет до правоохранителей и горе-блогер понесет заслуженное наказание.

В беседе с «360» знаменитый блогер Ида Галич на вопрос о том, что она думает по поводу этого ролика, ответила, что вообще понятия не имела о таком блогере как Гобзавр.

«Я, честно даже не знаю, что такое Гобзавр […] Но если он избил свою мать, то это какой-то очень нехороший человек, а если это пиар, то они два очень нехороших человека. Такими вещами, мне кажется, не шутят», — сказала Галич, отметив, что даже не хочет смотреть такое.

Источник фото: YouTube

Сразу после ролика на канале Гобзавра появилось видеоизвинение блогера перед его матерью. В кадре они снова вдвоем и Андрей говорит, что был не прав и извиняется перед матерью. Женщина, в свою очередь, говорит, что все хорошо, и ничего страшного не произошло. Однако мнение пользователей не изменилось. Они по прежнему пишут, что с этим каналом должны ознакомится правоохранители и жалеют женщину, которая терпит унижения и удары от своего сына.