Брянские стримеры снимают на видео то, как опаивают мужчину, а потом издеваются над ним — обливают водой, бьют, закапывают в землю… Мужчина, вероятно, страдает алкоголизмом и не может за себя постоять, хотя некоторые считают, что это лишь актерская игра. Что происходит, разбирается «360».

Ярославль. Начало «карьеры»

33-летний ярославец Валентин Ганичев в 2017 году приобрел известность в интернете — блогер Tupa Splash транслировал на YouTube свой досуг, в числе прочих развлечений он выпивал с друзьями, среди которых и был Валентин. Его называли депутатом, политологом, философом, снимали с ним юмористические видео.

Во время трансляций блогеры собирали пожертвования — так называемые донаты, которыми зрители могли их поддержать и рассказать о том, что они бы хотели увидеть в следующих роликах.

На канале Tupa Splash молодые люди в основном разговаривали и выпивали, насилия и издевательств как таковых не было. Часть денег, которые подписчики отправляли во время стримов, блогеры отдавали Валентину.

За счет появления Валентина на канале, дела блогеров пошли в гору, но летом 2019-го мужчина решил уехать в Брянск — по приглашению других стримеров. Блогер из команды Tupa Splash провожал мужчину, просил его остаться, спрашивал, уверен ли Валентин, что его зовут хорошие люди. Тот был уверен, что вернется через полтора месяца.

Брянск. Издевательства

В Брянске Валентин оказался у группы стримеров Shkilla Team, которые начали записывать не только попойки, но и многочисленные издевательства.

В одном из роликов молодые люди закапывают Валентина в вырытую на участке могилу — в изголовии даже стоит крест. Мужчина не хочет туда ложиться, но один из участников его уговаривает сделать это «ради Аслана», успокаивает и обещает поехать в Москву.

В какой-то момент мужчина засыпает или теряет сознание и лежит спокойно, пока его засыпают землей. Позже он приходит в себя и начинает кричать и плакать, но молодые люди уговаривают его полежать еще и снимают все на видео. Потом на «могилу» ставят зажженную петарду. Она опрокидывается, Валентин пытается вылезти.

На другом ролике Валентина обливают кетчупом, а затем один из участников, тоже находящийся в состоянии алкогольного опьянения, плюет ему в глаза водкой с соусом. Валентин кричит, ему говорят, что надо вытереть глаза, но помогать никто не торопится. В итоге мужчина теряет сознание, еще порядка десяти минут никто не интересуется его состоянием — молодые люди продолжают развлекаться и пить.

Когда один из участников вакханалии все же будит Валентина и видит его глаза, то сразу бросается за водой, но ее долго не могут найти. Затем молодые люди возвращаются, чтобы промыть мужчине глаза, решают, что им «показалось», и оставляют Валентина.

В своей группе «ВКонтакте» Shkilla Team периодически рассказывают, что происходит с Валентином. 13 мая появилась запись о том, что у мужчины были приступы эпилепсии, в результате которых он лишился двух зубов.

Молодые люди добавили, что занимаются лечением мужчины, уже сводили его к нескольким врачам и на анализы. В связи с этим всех желающих стримеры просят поддержать их и Валентина материально.

В некоторых записях стримеров есть моменты, когда Валентин просит о помощи, рассказывает, что его избивают, что у него украли документы и просит вызвать полицию. Молодые люди на это реагируют исключительно издевками, а зрители скидывают деньги.

Сам Валентин рассказывал о том, что ему, вероятно, что-то подсыпали в еду или алкоголь, именно этим и вызывались его состояния практической невменяемости и потери памяти (аудиозапись есть в распоряжении редакции «360»).

Добровольное участие

15 мая на канале опубликовали видео, где Валентин вместе с блогерами рассказывает о том, что его не похищали и что находится в Брянске он добровольно.

«Те люди, которые собираются писать заявления в полицию, что меня похитили, еще что-либо, всякий бред, можете успокоиться. Здесь все законно», — говорит он.

Мужчина также рассказал, что в родной Ярославль больше не вернется, свою квартиру там он продал. По словам одного из участников видео, деньги они отправили на благотворительность, но Валентин поправился, что на часть средств он купил квартиру в Брянске.

В этом же стриме молодые люди в очередной раз опоили Валентина, начали обливать его соком и алкоголем. Когда мужчина ушел в душ, стримеры налили целое ведро помоев — смешали соки, бытовую химию, алкоголь, зеленку, содержимое пепельницы, сахар и многое другое.

На выплеснутой жидкости мужчина поскальзывается и падает, в течение следующих нескольких минут ролика он не двигается, а молодые люди пытаются вытереть зеленую скользкую жижу с пола, даже не пытаясь проверить, в порядке ли Валентин. Когда он приходит в себя, ему о голову начинают разбивать яйца. Почти трехчасовая запись состоит из подобных издевательств над мужчиной.

Осторожно, видео может содержать потенциально неприемлемый контент!

1 июня в Сети появилась еще одна запись, где блогер в маске Илья Демонов просит Валентина сказать, что он нормально себя чувствует и находится в Брянске добровольно.

Здесь же Валентин подтверждает, что сейчас он трезв, что сам просит проводить стримы и что все, кто переживает за его местонахождение и сохранность, просто завидуют его востребованности. Здесь же он рассказывает, что его паспорт украл некто Демон и что ярославская квартира еще не продана.

Актерская игра или пытки?

Стримеры, как и многие зрители и подписчики, уверены, что все происходящее — лишь актерская игра и действие алкоголя. Да и сам Валентин время от времени рассказывает о том, что он не страдает и все происходит с его согласия.

Илья Демонов, на видеозаписях появляющийся в маске, сказал «360», что Валентин не находится в заложниках и его не удерживают силой, более того, по словам Демонова, это третий самостоятельный приезд Валентина в Брянск. Он также утверждает, что никаких заболеваний, в том числе психических, у Валентина нет.

Тем не менее, в выписке от врача, полученной после МРТ головного мозга, написано, что у мужчины есть два серьезных развивающихся заболевания, которые могут влиять на его психику — гидроцефалия (водянка) и начальные проявления дисциркуляторной энцефалопатии — поражение головного мозга.

Илья Демонов рассказал «360», что, по его мнению, травлю компании устроил блогер и стример Стас Решетняк, известный под ником Reeflay Panini. Бывший «хозяин» Валентина — так Решетняк сам говорил о себе — также зарабатывал на трансляции аналогичных издевательств над Валентином, бил и унижал мужчину.

Что сделать, Решетняк предлагал выбрать зрителям — за определенную сумму он мог ударить Валентина, поставить его в угол, заставить облизать ноги, облить ледяной водой и так далее.

Не все зрители, успевшие увидеть одну из цепочек этих издевательств или «постановок», готовы были поддержать происходящее. Многие комментаторы писали, что блогеров (как Решетняка, так и группу Shkilla Team) необходимо наказать.

В пресс-службе управления МВД России по Брянской области рассказали «360», что публикации с издевательствами в органах видели, сейчас проводится проверка.