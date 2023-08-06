Мир 06 августа 2023, 08:40 Генсек ООН не упомянул США в речи о бомбардировке Хиросимы Генсек ООН Гутерриш в речи о бомбардировке Хиросимы не упомянул США РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время над миром нависла угроза применения ядерного оружия. Послание генсека на мероприятии в Японии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы зачитал его заместитель Идзуми Накамицу, сообщил ТАСС.

«Вновь забили барабаны ядерной войны, нарастают разрозненность и недоверие. Некоторые государства забряцали ядерным мячом, угрожая применить это средство поражения», — отметил в послании Гутерриш.

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Генсек призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия.

«Уничтожение ядерных боеголовок является единственным способом исключить ядерную войну. Пока ядерная тень не исчезнет, мы не успокоимся в этом стремлении», — добавил он.

В своем послании Гутерриш ни разу не упомянул США как государство, ответственное за бомбардировку Японии.

«Хиросима стала пеплом после применения ядерного оружия почти 80 лет назад. Мы гордимся поддерживать людей в этом городе ради сохранения памяти о том, что произошло. Человечество должно запомнить этот урок», — заключил генсек ООН.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что США остались единственной страной, применившей атомное оружие.