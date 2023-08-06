Эксклюзив 06 августа 2023, 14:00 Роль США в катастрофе Хиросимы искусственно замолчали. Но так будет не всегда Политолог Станкевич объяснил причину оценки Японией роли США в катастрофе Хиросимы РИА «Новости»

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В 78-ю годовщину американской бомбардировки Хиросимы японские политики в публичных выступлениях не упомянули США. Зато заявили о ядерных угрозах со стороны России. Почему Япония выбрала такую линию и изменит ли ее в обозримом будущем, объяснил в беседе с «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Далее — его прямая речь.

Япония уже много лет обходит деликатную для себя тему о том, кто осуществил бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, был ли этот шаг оправдан логикой войны или оказался преступлением. Причина, почему так происходит, достаточно очевидна.

Дело в том, что гарантом послевоенного существования Японии, восстановления ее экономики, ее возврата на мировую арену были США, которые постоянно присутствуют на японской территории в виде многочисленных баз, там находится военный контингент.

Есть двусторонний договор о безопасности, который фактически делает Японию клиентом и сателлитом США в сфере обороны и безопасности. Он намертво привязывает Японию к Штатам. Пересмотреть эти базовые обязательства у страны нет никаких шансов.

Чтобы не обострять отношения с США, Японии приходится обходить в публичной дипломатической плоскости тему бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Совсем забыть о ней невозможно, поэтому есть национальные мемориальные ритуалы посещения в годовщину соответствующих памятников, возложения цветов, издания мемориальных документов.

Все это присутствует, однако решающая роль США уводится в сторону. А в последнее время даже упоминать о ней стало не принято.

Еще одна причина в том, что нынешнее руководство Японии избыточно проамериканское. Предшествующие кабинеты еще как-то держали марку и уровень, руководствовались национальными интересами.

Нынешний японский кабинет — особенный. В этой связи понятна такая двусмысленность в японской оценке ядерных бомбардировок. Она превратилась просто в искусственное замалчивание.

Но думаю, что это не навсегда. Полагаю, что Япония когда-то вернется к более серьезной и ответственной оценке этой ядерной трагедии, которую, конечно, никогда не забудут.

В американском историческом официальном сознании и в исторической государственной трактовке нет такой проблемы.

Соединенные Штаты считают, что этот акт был полностью оправданным, что он был продиктован логикой войны и позволил спасти жизни многих американских солдат, ускорив ее победное завершение.

Эта американская трактовка, что страшная цена ядерной бомбардировки была оправдана высокой целью, не подлежит пересмотру. А приносить извинения — значит девальвировать ратный подвиг американской армии, поэтому, конечно, политики США на такое решиться не могут.

Причем в частном порядке многие историки и общественные антивоенные и правозащитные организации в Штатах иначе трактуют это событие. Но на государственном уровне такая оценка, скорее всего, не изменится.