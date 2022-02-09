Сначала завтракать или умываться? Стоматологи назвали главные ошибки при чистке зубов

Многие знают, что недостаточное внимание к гигиене полости рта может привести к неприятному запаху изо рта, развитию кариеса и различных заболеваний десен. А что, если отказ от чистки зубов способен спровоцировать развитие более серьезных заболеваний? Стоматологи разобрали главные ошибки в уходе за зубами.

Ошибки, опасные для здоровья

Главный врач стоматологической клиники Dent-O-Care Сергей Панов в разговоре с «360» напомнил, что неправильный уход за полостью рта или его полное отсутствие приводит к появлению мягкого зубного налета. Пленка из микроорганизмов со временем преобразуется в зубной камень, который становится причиной стоматологических заболеваний. Все это образует благоприятную среду для размножения микроорганизмов, которые могут попасть в кровоток. Недостаточная гигиена полости рта может вызывать даже ревматоидные артриты на фоне попадания инфекции в организм.

Стоматолог-ортопед Павел Егоров отметил, что многие люди привыкли принимать пищу уже после чистки зубов, даже не задумываясь, что делают что-то неправильно.

«Чистка зубов убирает остатки еды, бактерий. Если принимать пищу после проведения утренних или вечерних процедур, в ротовой полости моментально начинают размножаться бактерии, которые приводят к развитию самых разнообразных заболеваний. Утром необходимо прополоскать рот ополаскивателем, позавтракать, а уже потом — чистить зубы», — заявил стоматолог.

Второй ошибкой специалист назвал излишнее давление на зубную щетку. В таком случае щетинки сгибаются, из-за чего не удается качественно удалить налет.

Удивительно, но к проблемам с зубами может привести и жевание пищи на одной стороне.

«Большинство людей неосознанно привыкли жевать в основном на одной стороне. Следует стараться равномерно распределять этот процесс, иначе произойдет механический перегруз зубов, из-за чего они начнут быстрее стираться и портиться. Зубы на другой стороне, на которой мы редко жуем пищу, ослабнут, перестанут подвергаться естественной очистке», — отметил Павел Егоров.

Среди прочих факторов, негативно влияющих на состояние зубов, Егоров отметил замену полноценной чистки жеванием жвачки и полоскание рта сладкими или алкогольными напитками.

Правила ухода за зубами

Сергей Панов отметил, что чистка зубов необходима для поддержания естественной белизны зубов, к тому же она укрепляет эмаль. Для того чтобы зубы были белыми и здоровыми, чистить их надо два раза в день, ведь налет образуется каждые 12 часов, независимо от приема пищи.

«Своим пациентам я рекомендую чистить зубы два раза в день. Не менее двух минут, вращательно-выметающими движениями. После чистки желательно применять ополаскиватели для полости рта, они тоже способствуют очищению. Хорошо, если дома есть ирригатор. Его следует применять два-три раза в неделю. Обязательно и посещение стоматолога хотя бы раз в полгода», — пояснил стоматолог.

Специалист напомнил, что в электрических и ультразвуковых зубных щетках есть индикатор, который сообщит о необходимости заменить насадку. Обычную же щетку Сергей Панов порекомендовал использовать не более трех месяцев, если у нее жесткая щетина. В случае, если у щетки мягкая щетина, то срок ее эксплуатации не должен превышать одного месяца.

Для поддержания гигиены полости рта достаточно следовать этим простым рекомендациям. Но при любых проблемах и осложнениях стоит быть максимально осторожным и не терпеть зубную боль. Проблемами считаются любые нарушения нормы — от неприятного запаха изо рта или повышенной чувствительности зубов до серьезных заболеваний: кариеса, пародонтита, стоматита и других инфекций. Любой из этих диагнозов — повод для визита к врачу.

Международный день стоматолога

Международный день стоматолога ежегодно празднуют 9 февраля — в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую даже под страшными пытками не удалось заставить отречься от христианства. Ей вырвали все зубы, а когда пообещали сжечь на костре, она сама шагнула в пламя. Это произошло 9 февраля 249 года. В 300 году ее канонизировали как святую великомученицу и признали покровительницей зубных врачей. Хотя она была пожилой женщиной, ее стали изображать как девушку, в руках которой были зубные щипцы.

В начале XVIII века с подачи основателя научной стоматологии Пьера Фошара она стала настоящим символом профессии. Именно в это время произошли и важнейшие изменения в этой области — переход от консервативного удаления зубов к их сохранению и восстановлению.

В России Международный день стоматолога отмечают не так давно, но с годами он становится все более популярным. Даже несмотря на то, что этот день не является выходным, многие благодарные пациенты поздравляют своих врачей-стоматологов с профессиональным праздником.