Стоматолог объяснил, как сэкономить деньги на лечении зубов

Во многих случаях лечение зубов сильно бьет по карману пациентов. Сэкономить деньги поможет обычное обследование у врача один раз в полгода. Об этом «360» рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

«Чтобы не тратить деньги, я всегда рекомендую пациентам начинать лечение, как только становится видна проблема и не запускать ее. Кариес дешевле вылечить, чем пульпит», — пояснила Балакирева.

Она добавила, что необходимо посещать свою районную поликлинику хотя бы раз в полгода и проводить санацию полости рта. Врач сразу же определит, есть ли какие-то проблемы с зубами и начнет лечение. Стоматолог отметила, что многие ездят лечить зубы, например, в Белоруссию, где стоматологические материалы не производятся.

«Мы все ведем закупки из-за границы, поэтому априори, если пользоваться дешевыми материалами низкого качества, то, конечно, можно ехать в Белоруссию», — заявила Балакирева.

Врач рассказала, что встречала пациентов, которые ставили на Украине некачественные виниры. Но такие виниры со временем темнеют и их приходится менять. При этом не каждый стоматолог возьмется спиливать такой материал.

По словам Балакиревой, скорость развития кариеса зависит от среды полости рта. В некоторых случаях всего за месяц может появиться пульпит.

«У некоторых может за месяц перейти в пульпит. Все это, конечно, зависит от индивидуальных особенностей организма. Нельзя сделать конкретную градацию, но может развиться за месяц, если этим не заниматься», — пояснила она.

Также стоматолог предупредила, что плохая гигиена полости рта может навредить зубам при ношении брекетов. Каждому пациенту при фиксации брекет-системы выдается специализированный гигиенический набор, потому что обычная зубная щетка не подходит для ухода за зубами. Кроме того, людям с брекетами рекомендуют полоскать рот после каждого приема пищи.