Мясников объяснил, почему зубная боль может быть смертельно опасной

Боль в зубах может спровоцировать летальный исход. Об этом рассказал телеведущий и врач Александр Мясников.

«Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он пояснил, что стоматологические проблемы не всегда опасны только дискомфортом. В частности, из-за кариеса возникает головная боль, так как он задевает нервные окончания. Еще боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.

По словам доктора, пробелы, которые образуются между зубами, иногда становятся причиной проблем с сердцем. Все дело в том, что там селятся бактерии. Они вызывают воспаления и тем самым «кусают» сердце. Мясников порекомендовал раз в полгода проверяться у зубного. И тщательно следить за молочными зубами, так как в деснах тоже могут развиться инфекции.

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