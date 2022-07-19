Стивен Кинг уже не тот. Знаменитый автор заявил о запрете русских писателей и назвал Зеленского великим

Знаменитый писатель-фантаст Стивен Кинг заявил, что русских писателей надо запретить и даже закрыть им рты. Более того, американец согласился написать книгу про «жестоких русских» и даже назвал президента Украины Владимира Зеленского «великим человеком» — наравне с лидером националистического движения на Западной Украине Степаном Бандерой. Очевидно, все дело в профессии и обществе, в котором живет Кинг. Ведь писатель — отражение окружающей его культуры. А Кинг находится там, где уничтожение России не считается чем-то ужасным.

Стивен Кинг назвал Зеленского и Бандеру великими

Американский писатель Стивен Кинг, известный по таким книгам, как «Зеленая миля», «Оно», «Сияние» и многим другим, пообщался с пранкерами Вованом и Лексусом. Молодые люди обратились к звезде от имени президента Украины Владимира Зеленского и попросили его помочь в информационной войне против России.

«Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона „Азов“* (против бойцов нацбатальона „Азов“* в РФ возбуждены уголовные дела — прим. ред.), например, я не знаю, изнасиловать их командира <...> Мы могли бы представить этот материал как настоящий и распространить его в СМИ», — сказал Кингу «Зеленский».

Звездный писатель не просто согласился на это, но и подчеркнул, что нельзя позволить другим новостям занять центральное место в повестке, которое должен занимать именно украинский вопрос — естественно, с заранее обговоренной подачей.

«Очень важно показывать это всему миру, чтобы он каждый день следил за новостями с Украины», — ответил Кинг.

Более того, он назвал Зеленского великим человеком — наравне со Степаном Бандерой. Правда, при этом писатель напомнил, что у всех людей есть недостатки.

«Мы люди, есть вещи, которые мы делаем <…> Иногда это выбор из двух зол. А еще есть правильные вещи, это правильный выбор. Знаете, в целом я думаю, что Бандера — великий человек. И вы великий. Viva Украина!» — заявил фантаст.

Источник фото: flickr.com/The USO

Также Кинг не оставил без внимания личность экс-президента США Дональда Трампа. Пранкеры заявили, что Украина благодарна американцам и президенту Джо Байдену за помощь, но якобы есть опасения, что Трамп может снова стать главой Белого дома.

«Нет, все устали от Дональда Трампа <…> Как лидер он был ленивый и некомпетентный. В этой стране есть политики — такие, как Трамп, которые становятся актерами перформанса. Вы были им же. Но вы делаете свою работу отлично», — заявил Кинг.

Удивительно — для общения с «Зеленским» Кинг надел кепку с перевернутым флагом Украины.

Кинг отражает реальность, в которой живет

Стивен Кинг, как и создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг, как и большинство других западных известных писателей, росли в культуре, где стремление к уничтожению России считается нормой. Об этом «360» рассказал колумнист Виктор Мараховский. Писатели, которые придерживаются иной точки зрения, тоже есть. Однако их меньшинство, пояснил публицист.

Мы не должны переоценивать интеллектуальный потенциал того же Стивена Кинга. Это люди, которые являются качественными рассказчиками историй. Писатель на Западе вообще никогда не воспринимался в большинстве стран в том почти священном качестве, как у нас. <…> Он не воспринимается философом, он воспринимается интертеймером Виктор Мараховский.

Мараховский уверен, что писатель не может не быть зеркалом культуры. Стивен Кинг же, именно потому что он хороший писатель, четко отражает настроения общества, в котором живет, подчеркнул он.

«Он является пещерным русофобом, потому что сейчас массовая культура Запада находится именно в состоянии пещерной русофобии. <…> Он является талантливым рассказчиком, отражателем смыслов и достаточно четко артикулированных ценностей общества», — подчеркнул Мараховский.

По его словам, фантаст меняется вместе с ценностями общества. Подавляющее большинство текстов, с которых начинал, нынешний Стивен Кинг осудил бы.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.