Стивена Кинга развел фейковый Зеленский на книгу о «жестоких» русских военных
Стивену Кингу позвонили пранкеры от имени Зеленского и попросили написать ужастик о жестоких русских
Писателю Стивену Кингу позвонил «Зеленский» и попросил написать книгу о русских военных, которые издеваются над бойцами «Азова»* и насилуют их командира. Вот только с Кингом общался не президент Украины, а пранкеры Вован и Лексус.
Фейковый Зеленский пытался донести до Стивена Кинга, что бойцы «Азова»* находятся в кольце на заводе и их нужно спасать. Пранкеры предложили писателю создать книгу о жестоких российских солдатах, которые мучают боевиков группировки и насилуют их командира Редиса.
Кинг пообещал подумать, в каком именно виде стоит привлечь внимание к проблеме. Но прямо соглашаться на предложение «Зеленского» не стал.
Также писатель согласился предоставить «Зеленскому» роль клоуна Пеннивайза в новой экранизации романа «Оно».
К слову, сидел Кинг в кепке с перевернутым флагом Украины.
*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.