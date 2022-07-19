Стивена Кинга развел фейковый Зеленский на книгу о «жестоких» русских военных

Писателю Стивену Кингу позвонил «Зеленский» и попросил написать книгу о русских военных, которые издеваются над бойцами «Азова»* и насилуют их командира. Вот только с Кингом общался не президент Украины, а пранкеры Вован и Лексус.

Фейковый Зеленский пытался донести до Стивена Кинга, что бойцы «Азова»* находятся в кольце на заводе и их нужно спасать. Пранкеры предложили писателю создать книгу о жестоких российских солдатах, которые мучают боевиков группировки и насилуют их командира Редиса.

Кинг пообещал подумать, в каком именно виде стоит привлечь внимание к проблеме. Но прямо соглашаться на предложение «Зеленского» не стал.

Также писатель согласился предоставить «Зеленскому» роль клоуна Пеннивайза в новой экранизации романа «Оно».

К слову, сидел Кинг в кепке с перевернутым флагом Украины.

*«Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.