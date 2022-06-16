Вован и Лексус убедили Роулинг заменить молнию на лбу Гарри Поттера на трезубец ради Украины

Автор Поттерианы Джоан Роулинг обещала подумать над тем, чтобы заменить шрам на лбу главного героя с молнии на украинский трезубец. Об этом она сообщила российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео анонсировали в Открытой студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в эти дни.

Пранкеры показали отрывки видео, где автор «Гарри Поттера» соглашается, что давление на Россию должно быть гораздо жестче. В качество поддержки Украины со своей стороны Роулинг пообещала рассмотреть возможность замены шрама на лбу Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец. Она не исключила, что опубликует в соцсетях изображение Поттера с новым шрамом и чубом.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум стартовал 15 июня в КВЦ «Экспофорум». Мероприятие продлится до 18 июня. Ключевым спикером станет президент России Владимир Путин.