Литва построит стену на границе с Белоруссией из-за мигрантов. Политический жест не поможет решить проблему

Литва планирует построить стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. С начала года в стране задержали более 1400 человек. Политологи говорят, что стена не решит проблему. Для борьбы с мигрантами стране нужно наладить отношения с Белоруссией.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, который разделит Литву и Белоруссию, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов», — передал ТАСС слова премьер-министра страны Ингриды Шимоните.

Помимо этого власти усилят патрулирование на границе при помощи армии.

Впервые о возведении стены в Литве заговорили в середине июня. Тогда министр внутренних дел Агне Билотайте отметила, что со стороны Белоруссии выросли потоки нелегальной миграции.

За 2021 год границу пересекло более 1400 нелегальных мигрантов, что превышает показатели 2020 года в 17,5 раза. Большая часть из них была из стран Азии и попала в страну с территории Белоруссии. Потоки нелегалов достигли исторического максимума этим летом.

Такие показатели могут быть связаны с обострением отношений с Белоруссией. Ранее Лукашенко заявил, что со стороны стран ЕС идет методичное удушение экономики, поэтому не стоит ждать благодарности и защиты со стороны Белоруссии. Страна больше не намерена быть барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседние страны.

Поможет ли стена?

В МВД заявили, что один километр такой стены обойдется бюджету в 130 тысяч евро. Всего на постройку стены планируют потратить 15 миллионов евро. Это довольно объемный и дорогостоящий проект, но стоит ли он того? Главный редактор ИА BALTNEWS и специалист по странам Балтии Андрей Стариков считает, что не стоит.

«Это политическое заявление к реальной жизни не имеет отношения. Стена не помогала никому и никогда в этом вопросе. Начиная Трампом с его стеной на границе с Мексикой, заканчивая всеми бесконечными заборами, которые строили прибалтийские страны на границе с Россией», — подчеркнул он.

Проблема нелегального перемещения через границы решается не так. Этот вопрос находится в иных плоскостях. Например, нужно бороться с коррупцией приграничных органов в Литве. А еще нужно наладить отношения с Белоруссией. Вопрос безопасности границы — это вопрос взаимной работы государств, находящихся по обе ее стороны.

Стена — это политический и риторический жест, а не способ решения проблемы. Андрей Стариков Главный редактор ИА BALTNEWS, специалист по странам Балтии

Когда Литва и Белоруссия находились в нормальных взаимоотношениях, таких проблем не было.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин добавил, что стена может помочь частично, но всю проблему не решит. Что касается стоимости проекта, то Литва скорее всего запросит денег на строительство у ЕС.

Другие способы

Впрочем альтернативных вариантов у Литвы не так много. По словам Старикова, решение проблемы лежит в политической плоскости, а не в экономической. Властям необходимо понять, что несмотря на то, что они осуждают белорусское правительство и недовольны происходящим в стране, Белоруссия все еще их сосед. А если это сосед, то с ним есть точки сопряжения и необходимо договариваться.

Об этом же сказал и Макаркин.

«Более экономные способы могут быть. Это приграничное сотрудничество между странами. Сейчас Белоруссия отказалась сотрудничать, поэтому цена вопроса увеличивается», — заявил эксперт.

Проблема преувеличена

Однако проблема беженцев не так страшна, как могло бы показаться сначала. Собеседники «360» отметили, что то, что Литва называет кризисом, на самом деле им и не является.

Стариков убежден — литовские политики драматизируют ситуацию. Поток нелегальной миграции увеличился, но он все еще легко сдерживается, и кризисом это не назвать. Тем более на помощь литовцам уже отозвались европейская погранслужба и эстонцы.

По мнению эксперта, для Литвы — это просто еще один повод выставить Белоруссию в негативном свете.

«Миграция сейчас не носит такого обвального характера, как было с Эрдоганом во время гражданской войны в Сирии», — подметил Алексей Макаркин.

Серьезные проблемы могли бы возникнуть, если бы рухнул Афганистан. Тогда поток мигрантов был бы огромен. Сейчас, конечно, из Афганистана, Ирака и других стран тоже бегут люди, но обвала нет.

В тех же США построением стены занялись, потому что люди из Латинской Америки повально бежали к своим родственникам. В Литве же нет какой-то массивной арабской, иранской или какой-либо еще общины. Огромному потоку мигрантов просто неоткуда взяться.