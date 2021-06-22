Лукашенко призвал соседние страны остановить «безумных политиков»

Народы Украины, Польши, Латвии и Литвы должны остановить «потерявших реальность» политиков, которые усиливают санкционное давление на Белоруссию. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко в Бресте на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Прямую трансляцию вел телеканал «Беларусь 1».

Он напомнил, что регион был местом глобального конфликта во время войны, но после ее окончания все соседи жили мирно. Но сейчас из-за безумства отдельных политиков страны подошли к краю.

«Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность?» — предложил Лукашенко.

Он подчеркнул, что для Белоруссии современный мир не концентрируется только на Евросоюзе. Минск продолжит сотрудничество с целым рядом стран, которые ведут себя гуманнее, чем ближайшие соседи.

В ответ Белоруссия прекратит выступать в качестве щита перед странами Европы от нелегальной эмиграции и наркотрафика.

«В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков <…> Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — заявил Лукашенко.

По его словам, со стороны стран ЕС идет методичное удушение экономики, поэтому не стоит ждать благодарности и защиты со стороны Минска.

«Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы, как прежде, боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно», — добил президент Белоруссии.

После скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске Лукашенко заявил, что западные страны будут сами следить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией на границе с Белоруссией.

После этого в Литву хлынул поток беженцев из Ирака. Министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Белоруссия использует беженцев в качестве «гибридного оружия». В ответ Лукашенко заявил, что теперь страны ЕС должны сами контролировать ситуацию.