Литва построит стену на границе с Белоруссией, чтобы сдержать миграцию. Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните, пишет ТАСС.

О планах литовских властей возвести эту стену стало известно в середине июня. Тогда министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте рассказала, что в последнее время со стороны Белоруссии выросли потоки нелегальной миграции. По ее словам, руководство прибалтийской стран начало изучать этот вопрос и не исключило строительство забора на границе с колючей проволокой и сигнализацией.

В МВД заявили, что один километр такой преграды обойдется бюджету в 130 тысяч евро. Всего на постройку стены планируют потратить 15 миллионов евро.

По данным пограничной службы Литвы белорусско-литовскую границу в этом году нелегально пересекли около 400 мигрантов. Это в пять раз больше, чем в прошлом. Ранее Шимоните заявила, что потоки нелегалов из Белоруссии достигли исторического максимума.