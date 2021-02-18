Россияне ставят на водку. Акции «Белуга Групп» резко подорожали, повторив эффект GameStop

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биткоин бьет собственные рекорды, у России появился свой фаворит рынка: ценные бумаги алкогольной компании «Белуга Групп». За пять дней стоимость акции знаменитого производителя водки выросла в несколько раз. В четверг, 18 февраля, за несколько часов курс акций вырос на 38% — до 6140 рублей. Для сравнения: 4 января за эту акцию давали 1393 рубля.

Алкоголь пошел в рост

Компания «Белуга Групп» пообещала опубликовать финансовые результаты за 2020 год в марте, но для начала роста акций оказалось достаточно операционных данных по объемам отгрузки и продаж за прошлый год.

Компания действительно показала существенный рост. Общие отгрузки продукции за год выросли на 10,7%. На внутреннем рынке водочные бренды «Белуга Групп» оказались лидерами по продажам, также значительно выросли продажи зарубежного алкоголя компаний-партнеров.

На мировом рынке объемы продаж водки Beluga показали двузначные числа роста. Она стала седьмой в рейтинге самых продаваемых брендов водки.

В конце декабря прошлого года председатель правления компании «Белуга Групп» Александр Мечетин объявил, что компания намерена поменять политику выплаты дивидендов инвесторам без изменения минимальной суммы, а также увеличить долю акций своей компании в свободном обращении. Для этого «Белуга» намерена продать пакет бумаг, который составляет более 20% от всего капитала компании. По словам Мечетина, это позволит привлечь новых инвесторов.

«Компания фондам нравится, фонды готовы инвестировать в компанию, и фонды видят, что есть growth story (экономический рост — прим. ред.), <…> есть устойчивый бизнес, но зачастую главным ограничителем является маленький размер free float (доли свободных акций — прим. ред.)», — привел слова Мечетина «Интерфакс».

Факторы подъема

Оснований для резкого роста акций «Белуга Групп» нет. Об этом заявил «360» специалист по производственным финансовым инструментам и трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко. За две недели общая ликвидность акций, или, проще говоря, возможность продать бумаги по рыночной цене, выросла с 20 миллионов до 300 миллионов рублей.

«Я посмотрел отчетность, но оснований для такого роста не увидел. После мне на глаза попалась информация, что один из членов-директоров докупил акции компании. Когда такое происходит — это инсайд чистой воды», — заявил эксперт.

Речь идет об увеличении доли в компании Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко. Он теперь контролирует 0,038% (около 630 акций).

«Я думаю, что они пошли по примеру GameStop, начали выкупать свои же акции», — не исключил Вячеслав Зайченко.

Он пояснил, что у компании неплохая отчетность, но нет данных об увеличении прибыли, а значит, и основания для роста акций. Сама ликвидность в 200 миллионов — это тоже небольшой результат.

«Я убежден, что скоро мы увидим снижение цены акций до исходных позиций. <…> Это все временно. Думаю, что пока она останется на этих уровнях, но потом она вернется к справедливой цене, за которую ее стоит покупать», — пояснил эксперт.

Перегрев акций

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в своей колонке на сайте «БКС-Эксперт» написал, что такая картина не может быть связана только с хорошими результатами по операционным данным. Он отметил, что в период с 28 января по 12 февраля на рынок вышли крупные покупатели. В результате объем акций «Белуги» на бирже вырос с пяти тысяч до 12 тысяч.

Аналитик выделил четыре фактора, которые могли привести к росту акций: прогноз по прибыли на основе операционных результатов; продажа нового пакета акций, о которой говорил директор «Белуги»; вероятная продажа невыгодных активов, для дополнительных средств компании; утверждение прозрачной дивидендной политики.

При этом он отметил, что акции стали слишком рискованными. Быстрый рост привел к перегреву акций, а значит, без положительных новостей курс ждет корректировка. Эксперт предложил инвесторам зафиксировать свою прибыль, то есть продать бумаги на высоком курсе, а покупателям подождать заявлений от руководства компании или хотя бы дождаться финансовых отчетов.