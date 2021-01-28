Один пост разорил солидных мужчин с Уолл-стрит. Геймеры «оживили» торговую сеть GameStop

Продавец приставок и видеоигр GameStop еще недавно был на грани банкротства. Но благодаря фанатам теперь акции этой компании стоят дороже ценных бумаг Tesla, Apple и Microsoft. Это история о том, как простые геймеры смогли переиграть брокеров в костюмах.

Взгляд в прошлое

Сеть магазинов GameStop насчитывает 6,1 тысячи точек продаж в США и по всему миру, в том числе в Австрии, Австралии, Канаде, Дании, Финляндии, Франции и других. Компания занималась продажей приставок, компьютерных игр и разных аксессуаров для ПК и консолей. Но с развитием цифровых сервисов дистрибуции, типа Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo eShop и Steam, рынок физических носителей видеоигр начал сокращаться.

Проблемы появились еще в 2017 году, тогда GameStop заявила о снижении продаж на 16,4%. Причинами такого расклада называли слабость игровой индустрии, снижение цен под давлением промокампаний и сократившийся трафик.

В 2019-м компания хотела провести модернизацию, сосредоточившись на соревновательных играх и ретрогейминге (игры на старых носителях — таким, например, уже можно назвать приставку Sega). В июле того же года появились новости о масштабных сокращениях в торговой сети — уволили 50 человек, включая районных и региональных руководителей. В августе — еще увольнения. Тогда свои должности потеряли более 120 человек.

Акции GameStop начали падать еще шесть лет назад, а продажи за два последних года сократились на 40% и за 12 месяцев составили 5,2 миллиарда долларов. Но фирме решила помочь инвестиционная компания Майкла Берри Scion Asset Management. И акции GameStop подросли примерно на 20%. Вот только интерес Берри к компании быстро угас.

Ожидания аналитиков тоже не оправдались, и GameStop уже в сентябре сообщила, что будет закрывать магазины. С марта по май 2020-го из-за пандемии дела GameStop пошли еще хуже: закрылись 3,5 тысячи физических магазинов, а оставшиеся руководители снизили себе зарплаты на 30–50%.

Инвесторы увидели, что у GameStop большие проблемы, и начали делать ставки на понижение акций компании. И с этого момента клиенты решили объявить «войну» брокерам в элитных костюмах с Уолл-стрит, подняв цену акций GameStop с пяти долларов в конце августа 2020 года до 347 долларов 28 января.

Источник фото: скриншот роста акций GameStop

Зачем инвесторы шортят акции?

GameStop была популярна среди шорт-продавцов на Уолл-стрит. Более 138% находящихся в обращении акций были распроданы по коротким позициям. GameStop был лидером в ставках на падение на американском фондовом рынке.

Ставка на падение работает за счет «займа» акций у брокера. Инвестор получает бумаги у брокера и тут же продает их, например, по 200 рублей за акцию, «открывая» короткую позицию.

Потом акции дешевеют, инвестор скупает их, к примеру, по 180 рублей и возвращает брокеру. Прибыль инвестора — 20 рублей. Если акции резко начинают расти, инвестору нужно выкупить их по завышенной цене, и инвестор оказывается в минусе.

Переиграл и «уничтожил»

«Искусственный» рост начался с публикации пользователя Reddit и участника сообщества Wall Street Bets 29 ноября 2020 года. Он обвинил «кучу упрямых бумеров» из хедж-фонда Melvin Capital в ставках на короткие позиции акций GameStop. Пользователь сравнил возможную судьбу компании (акции которой тогда стоили шесть долларов, или 458 рублей) с историей разорившейся в сентябре 2020 года крупнейшей сети видеопроката Blockbuster. Пользователя поддержали другие юзеры, заявив, что парни в костюмах с Уолл-стрит «топят» GameStop.

Комментаторы решили скупать акции компании, чтобы «забрать деньги у богатых и жадных менеджеров хедж-фондов». 11 января к совету директоров GameStop присоединился бывший гендиректор Chewy (магазин кормов для домашних животных) Райан Коэн и сказал, чтобы компания тщательнее занялась цифровыми продажами. Благодаря пользователям Reddit и Коэну акции GameStop поднялись в цене. Шорт-продавцам стало невыгодно держать короткую позицию, и они доплачивали, чтобы выкупить акции. А это еще больше «подогревало» рост.

За два месяца, с 30 ноября 2020 года по 26 января 2021 года, акции GameStop подорожали на 800%. Шорт-продавцы, ставившие на падение акций компании, потеряли 3,3 миллиарда долларов (252,16 миллиарда рублей) только с начала 2021 года. Пользователи сделали акции GameStop самыми торгуемыми в мире. Ценные бумаги обошли Tesla, Apple, Microsoft, Amazon и других.

Один пользователь в июле 2020 года владел акциями GameStop на 50 тысяч долларов. Он уже стал миллионером, когда их стоимость подскочила до 148 долларов. Парень разбогател на 22,8 миллиона долларов. Сейчас акции стоят вдвое больше, то есть он стал богаче более чем в два раза со вчерашнего дня.

Флешмоб не для всех

27 января СМИ сообщили, что брокерская компания TD Ameritrade запретила торговлю акциями GameStop из-за действий пользователей. Discord заблокировал сервер r/WallStreetBets, пользователи которого устроили флешмоб и подняли акции GameStop. Администраторы Discord уверяли, что бан не связан с торговлей акциями. Речь идет о ненависти и дискриминации. В чате пользователи оскорбляли друг друга, в том числе на расовой почве.

За ситуацией следят даже в правительстве США. Министерство финансов страны готово вмешаться при необходимости.

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов объяснил «360», что происходящее с акциями GameStop слишком переоценено. Однако такие события происходят если не ежемесячно, то ежегодно во всех странах мира.

Умирающий бизнес — это с экономической точки зрения говорит о таком понятии, как неликвидность. Представьте себе, что в этом тихом рынке ради прикола появляется какой-то игрок, который вдруг начинает все скупать. Разумеется, растет стоимость. 300% звучит очень впечатляюще, но это может быть рост с пяти центов до 20. Копейки. „Ради прикола“ можно какой-то рынок разогреть Антон Шабанов.

Происходящее с GameStop — результат деятельности спекулянтов. Они работают на изменение цены, и их цель — изменить стоимость какого-либо актива.