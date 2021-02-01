Цены на серебро обновили восьмилетний максимум после призыва на Reddit

Вслед за серебряными фьючерсами вверх пошли акции горнодобывающих компаний. Интернет-магазины по продаже монет сообщили о беспрецедентном спросе и задержках с поставками новых товаров.

Телерадиокомпания Би-би-си уточнила, что сообщения о манипуляциях крупных игроков на рынке серебра появились на форумах Reddit. Авторы сообщений предложили избавиться от «жирных котов с Уолл-стрит» и сделать рынок свободнее.

По оценке экспертов, успехом эта операция не увенчается. Онлайн-трейдеры пытаются играть в короткую позицию, увеличив стоимость фьючерсов. Это делается, чтобы бумаги начали скупать крупные игроки, которые будут при приближении падения сбрасывать трейдеры.

Но даже по предварительной оценке рыночная капитализация рынка серебра составляет около 1,6 триллиона долларов против 1,5 миллиарда стоимости GameStop. Большая часть серебра находится на балансе банков. То есть оказать давление на крупных игроков пользователи Reddit не смогут, а после короткой позиции цена фьючерсов на серебро пойдет вниз, что приведет к убыткам онлайн-трейдеров.

Ранее пользователи форума Wall Street Bets на Reddit посчитали, что акции американского продавца видеоигр GameStop недооценены. Они устроили массовый флешмоб по скупке ценных бумаг, повысив их стоимость.