«Играя с шулером, невозможно победить». Почему старые модели Apple сильно подорожали

После презентации iPhone 12 стоимость некоторой старой продукции Apple в российских магазинах выросла на 20-30%. По мнению одних экспертов, подорожание связано с валютным курсом. Другие уверены, что дело в погоне за суперприбылью.

После презентации iPhone 12 подняли цены на некоторую продукцию Apple в России. Подорожание коснулось беспроводных наушников, чехлов-аккумуляторов и ТВ-приставки.

Если раньше AirPods второго поколения в обычном футляре стоили 13 490 рублей, то сейчас — 15 990. В чехле для беспроводной зарядки — 15 990 против 19 990 рублей. AirPods Pro подорожали с 20 990 до 24 990 рублей. Стоимость ТВ-приставок 4К выросла на 3,5-4 тысячи рублей в зависимости от памяти. Цена на чехлы-аккумуляторы для iPhone 11 и 11 Pro увеличилась с 11 176 до 13 900 рублей.

Стартовая цена на iPhone 12 превышает начальную стоимость iPhone 11 более чем на 30%, сообщил «360» генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин. Но стоимость 11-й модели смартфона и аксессуаров в сети не менялась.

«„М.Видео“ и „Эльдорадо“ снизили цены на некоторые популярные модели смартфонов Apple, сегодня более доступными также станут смартфоны из линейки iPhone 11. В то же время цена некоторых товаров может вырасти или изменятся условия промо. AirPods на сайте „М.Видео“ доступны от 10 990 рублей», — пояснили «360» в пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо».

Одно на другое

Подорожание кажется логичным, так как взаиморасчеты с производителями осуществляются в иностранной валюте. Как сообщила «360» директор по маркетингу агентства ST Евгения Соколовская, Apple подняла стоимость беспроводных наушников, но снизила цену на проводные наушники и зарядные устройства.

Производитель регулярно проводит маркетинговые исследования, отслеживает покупательную способность страны и ее регионов для того, чтобы «не убить продажи полностью». Если в стране существенно уменьшаются продажи, производители могут снижать стоимость. Так было у компании в конце 2017 года: Apple снизила стоимость на iPhone X для Китая и ряда других стран.

«Сэкономить на покупке iPhone при заказе в других странах не удастся, стоимость примерно одинаковая. А в нашей стране многие могут столкнуться с проблемами получения гарантийного обслуживания, покупкой некачественного или несертифицированного устройства, возврата товара. Рекомендуем покупать продукцию Apple у авторизованных дилеров», — добавила Соколовская.

Не курс, а прибыль

Подорожание гаджетов не связано с ослаблением рубля, заявил «360» ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Хеджированием доллара до конца года Apple застраховала себя от скачков. То есть компания установила такой курс, при котором останется в выигрыше даже при сильных валютных колебаниях.

«Они просто пытаются получить сверхприбыли, и это видно наглядно по ценам на новые аппараты. iPhone 12 на 24% дороже, чем iPhone 11 годом ранее. И это не в рублях, а в долларах», — подчеркнул собеседник.

В 2019 году iPhone 11 появился в США по цене в 699 долларов без учета налогов. Объявленная на презентации стоимость iPhone 12 — 799 долларов. Но за такие деньги, подчеркнул эксперт, аппарат нигде не купишь. Даже на сайте Apple его стоимость — 829 долларов. В комплекте нет зарядки и проводных наушников — это еще плюс 38 долларов. То есть реальная стоимость новинки 867 долларов. И с рублем это никак не связано.

Нерациональный люкс

Рациональные потребители постепенно отказываются от техники Apple. Если еще год назад это был «дорогой, люксовый бренд», отметил Муртазин, то сейчас сочетание цен и характеристик запросам рынка уже не соответствует. Стоимость старых моделей растет, хотя их параметры остаются прежними, а запчасти ежегодно дешевеют.

«Два года назад начальным объемом памяти было 64 гигабайта. Сегодня норма — 128 гигабайт. 64 гигабайта — это бюджетная модель, 15-20 тысяч рублей они стоят [у других производителей]. При этом мы видим в iPhone 12 начальный объем памяти 64 гигабайта — это несоответствие рынку, это скрытое удешевление аппарата. И дополнительную прибыль Apple кладет себе в карман», — уточнил Муртазин.

Тем, кто сейчас задумался о покупке техники, эксперт рекомендовал изучить модели других производителей. В противном случае придется переплатить около 20-25 тысяч рублей за бренд. Купить «яблочную» продукцию подешевле на сегодняшний день невозможно.

«Играя с шулером, невозможно победить. Купить технику Apple подешевле на сегодняшний день невозможно. Покупая технику на сером рынке, вы сэкономите 10-15 тысяч, но лишитесь при этом гарантии. А учитывая хрупкость iPhone и то, как они бьются, ремонт вам встанет в копеечку. Если уж вы решились на покупку iPhone, то имеет смысл брать в официальных сетях», — заключил Муртазин.