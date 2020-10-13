Apple показала четыре iPhone с 5G и умную колонку. Коротко о новинках

Apple провела вторую за осень презентацию новой техники. В этот раз нам показали сразу четыре новых модели и мини-версию умной колонки. Коротко о главных анонсах.

Источник фото: Apple

iPhone

Все iPhone в этом году получили поддержку 5G. В Apple подчеркнули, что эта технология сделает доступ в интернет еще более быстрым и безопасным. Гендиректор корпорации Тим Кук подчеркнул, что с такой скоростью мобильного интернета пользователям не понадобится так часто подключаться к общественным сетям Wi-Fi.

iPhone 12 и iPhone 12 mini

Эта модель представлена в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. В ней вернулись прямые грани в стиле iPhone 4. Стекло сделали прочнее в четыре раза.

IPhone 12 стал первым смартфоном Apple, который поддерживает 5G. Он также тоньше на 11%, на 15% меньше и 16% легче предыдущей модели. Смартфон оснащен чипом A14 Bionic.

В новом iPhone будет две камеры. Одна из них широкоугольная, а вторая — сверхширокоугольная. «Ночной режим» теперь работает на ультраширокой камере и на фронтальной. Также смартфон получил технологию MagSafe — по сути магнит для беспроводной зарядки или чехлов.

iPhone 12 mini имеет те же возможности, что и собрат покрупнее. По размеру он напоминает iPhone 8.

За iPhone 12 mini придется отдать от 69 990 рублей, а за iPhone 12 — от 79 990 рублей. Старт продаж iPhone 12 назначен на 23 октября, а iPhone 12 mini — на 13 ноября.

Источник фото: Apple

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

«Профессиональная» линейка iPhone будет представлена в четырех цветах: серебристом, графитовом, золотом и синем. Корпус остался такого же размера, как и у iPhone 11 Pro, но вот сам экран стал немного больше.

Эти модели получили четыре камеры: фронтальную, широкоугольную, сверхширокоугольную и телефото-камеру, которая теперь имеет увеличение x2,5. Каждая из камер получила технологию Deep Fusion. Среди новинок много фишек для профессионалов — Apple ProRAW и возможности записи видео в HDR и Dolby Vision HDR в 4K при 60 FPS.

iPhone 12 Pro будет продаваться по цене от 99 990 рублей а 12 Pro Max — от 109 990 рублей. Старт продаж iPhone 12 Pro назначен на 23 октября, а iPhone 12 Pro Max — на 13 ноября.

Источник фото: Apple

HomePod mini

Apple представила мини-версию своей домашней умной колонки. Она умеет сама объединяться в стерео-систему с другой такой же колонкой. В нее встроили голосовой помощник Siri и научили распознавать голоса людей, чтобы автоматически подстраиваться под запросы. Также колонка умеет взаимодействовать с устройствами, которые образуют систему умного дома.

Колонка будет доступна в двух цветах: белом и сером. Доставлять ее начнут с 16 ноября. Предзаказ будет открыт с 6 ноября по цене 99 долларов.