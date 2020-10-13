Apple представила новый iPhone

Apple провела вторую за осень презентацию новой техники. Там корпорация представила iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Эта модель предложена в пяти цветах: черном, белом, красном, синем и зеленом. В ней вернулись прямые грани в стиле iPhone 4. Стекло усилили и сделали прочнее в четыре раза.

IPhone 12 стал первым смартфоном Apple, который поддерживает 5G. Он также тоньше на 11%, на 15% меньше и 16% легче предыдущей модели.

В новом iPhone будет две камеры. Одна из них широкоугольная, а вторая — сверхширокоугольная. Ночной режим теперь работает на ультраширокой камере и на фронтальной. Также смартфон получил технологию MagSafe — по сути, магнит для беспроводной зарядки или чехлов.

Также на презентации показали iPhone 12 mini, который имеет те же возможности, что и собрат покрупнее. По размеру он напоминает iPhone 8. За iPhone 12 mini придется отдать 699 долларов, а за iPhone 12 — 799 долларов.

На презентации компания также представила умную колонку HomePod mini. На первой осенней презентации 15 сентября Apple показала новые iPad и Apple Watch. Почитать о предыдущих анонсах можно на «360».