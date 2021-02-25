Российским властям предложили чаще называть станции метро в честь женщин. Ранее активистки и вовсе хотели переименовать уже существующие объекты, но на такой шаг никто не пойдет. Историки и градостроители согласны, что «женские» названия не помешают, но прежде всего важно соблюдать топонимический и исторический баланс.

В конце февраля петербургские активистки устроили в метро акцию, чтобы обратить внимание на нехватку «женских» названий станций. Они разворачивали плакаты с собственными альтернативами. Например, станцию метро «Петроградская» они предложили заменить на «Екатериноградскую» в честь императрицы Екатерины Великой, «Маяковскую» — на «Бриковскую» в честь музы поэта Лили Брик, а «Площадь Александра Невского» — на «Площадь княгини Ольги».

Ранее в московском метро проходила похожая акция. Феминистки предлагали переименовать «Тимирязевскую» в «Ковалевскую» в честь известной русской ученой, первой в мире женщины — профессора математики, а «Бауманскую» — в «Крупскую» в честь революционерки и супруги Владимира Ленина.

В ответ на эти выступления председатель Молодежной палаты Красносельского района, член Общественной молодежной палаты Центрального округа Москвы Ксения Мынкина предложила давать «женские» названия новым станциям метро. Она уверена, что решать судьбу названий должны сами жители районов, дать им такую возможность можно через платформу «Активный гражданин». А вот менять старые названия, по мнению общественницы, не стоит.

«В Москве и в Питере постоянно строится новое метро, и такая инициатива, возможно, была бы поддержана жителями новых районов, где будет построено метро, чтоб назвать станцию именно женским именем или посвященную женщинам. Тут, мне кажется, должны сами жители тех районов проголосовать, выбрать ту, тот образ, которому они хотели бы посвятить название станции», — сказала Мынкина.

Сохранить историческую правду

Профессор, директор Института массмедиа РГГУ, историк, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе уверен, что в российской истории было достаточно достойных женщин, в честь которых можно было бы называть и станции метро.

«XVIII век — век цариц, были женщины-ученые, были замечательные поэты-женщины: Ахматова, Цветаева, Ахмадуллина. Были героини-женщины… Если поставить перед собой такую задачу, найдешь [названия] на много станций метро», — сказал он.

В России уже есть множество улиц, городов, площадей, названных в честь известных женщин. Например, в Москве есть улицы имени героинь Великой Отечественной войны Лизы Чайкиной и летчицы Марины Расковой, в Петербурге есть улицы имени революционерки Лидии Книпович и пионера-героя Зины Портновой, писательницы Ольги Форш и поэтессы Ольги Берггольц. В Екатеринбурге есть улицы имени революционерки Розалии Залкинд (улица Землячки — именно такой партийный псевдоним был у Залкинд) и летчицы Валентина Гризодубовой, а в Севастополе — писательницы Леси Украинки (Лариса Петровна Косач-Квитка) и сестры милосердия Екатерины Бакуниной.

Это может быть Дашкова, замечательная ученая, это могут быть героини Великой Отечественной войны. Даже княгиня Ольга, вдова князя Игоря, первый принявший православие русский лидер. Ее внук Владимир Святой крестил Русь, но первой лично приняла православие княгиня Ольга. Пальцев на руках не хватит Николай Сванидзе.

Сложно отрицать, что «мужских» названий в топонимах больше, согласен руководитель градостроительной компании «Яузапроект», член совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России, член Общественной палаты Московской области Илья Заливухин. Однако было бы ошибочным менять уже существующие «мужские» названия на «женские» только исходя из гендерного принципа.

«Все должно иметь свое топонимическое или историческое обоснование. Если это действительно касается сути — места или истории, то это имеет смысл. Об этом нужно спрашивать специалистов и общественность, обосновывать это не „мужским“ и „женским“, а тем, что больше имеет отношение к княгине Ольге, например, а не к Александру Невскому», — уверен Заливухин.

Николай Сванидзе отметил, что важно обращать внимание и на заслуги тех, в чью честь мы хотим называть или даже переименовывать станции, ведь среди предложений была замена «Маяковской» на «Бриковскую».

«Маяковского на Брик — это очень смешно. Госпожа Брик, конечно, была очень яркой женщиной, но все-таки она не была великим поэтом, в отличие от Владимира Маяковского, так что не понимаю, чем она заслужила такую честь», — заключил он.