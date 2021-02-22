«Проспект ветеранок», «Площадь княгини Ольги». Феминистки «поменяли» названия станций метро Петербурга

Феминистки из Санкт-Петербурга с помощью плакатов изменили название станций метро. Они сфотографировались у табличек с реальными наименованиям станций, держа в руках постеры с альтернативными предложениями. Целью акции стало повышение видимости женщин в истории.

Об этом сообщила газета Neva.Today. Акцию «Женское метро» провели 22 февраля участницы движения «Свободные радикалки». Они приурочили ее к надвигающемуся празднику 8 Марта. Женщины сфотографировались с плакатами, на которых написали альтернативное название станций метро — которое отражает влияние женщин на историю.

«Практически все, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. Их имена превозносятся как имена героев, великих поэтов, писателей, гениев, а великие женщины всегда существовали и существуют, но их имена стерты и забыты», — процитировала газета их слова.

Например, станцию «Маяковская» в Петербурге они переименовали в «Бриковскую», а «Петроградскую» сделали «Екатериноградской». Кроме того, «Проспект ветеранов» превратился в «Проспект ветеранок», «Площадь Ленина» — в «Площадь Восьмого марта», а «Площадь Александра Невского» стал «Площадью княгини Ольги».