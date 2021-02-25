Новые станции метро в России предложили назвать женскими именами

Новые станции метро в Москве и Санкт-Петербурге пора начать называть женскими именами. Таким мнением поделилась председатель Молодежной палаты Красносельского района, член Общественной молодежной палаты Центрального округа Москвы Ксения Мынкина.

По ее словам, станции, которые уже существуют, переименовывать не стоит. Так как к старым названиям уже привыкли жители. Но для новых станций можно было бы рассмотреть варианты с женскими именами.

«В Москве и Питере постоянно строится новое метро, и такая инициатива, возможно, была бы поддержана жителями новых районов, где будет построено метро, чтоб назвать станцию именно женским именем или посвященную женщинам», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Минкина добавила, что в таком случае за названия должны голосовать местные жители. Она отметила, что в Москве стоит много памятников, посвященных женщинам.

Несколько дней назад феминистки из Санкт-Петербурга с помощью плакатов изменили название станций метро. Они сфотографировались у табличек с реальными наименованиям станций, держа в руках постеры с альтернативными предложениями. Активистки сделали это, чтобы повысить видимость женщин в истории.