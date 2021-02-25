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    25 февраля 2021, 17:06

    Новые станции метро в России предложили назвать женскими именами

    Анастасия Калинина

    Новые станции метро в Москве и Санкт-Петербурге пора начать называть женскими именами. Таким мнением поделилась председатель Молодежной палаты Красносельского района, член Общественной молодежной палаты Центрального округа Москвы Ксения Мынкина.

    Новые станции метро в России предложили назвать женскими именами

    По ее словам, станции, которые уже существуют, переименовывать не стоит. Так как к старым названиям уже привыкли жители. Но для новых станций можно было бы рассмотреть варианты с женскими именами.

    «В Москве и Питере постоянно строится новое метро, и такая инициатива, возможно, была бы поддержана жителями новых районов, где будет построено метро, чтоб назвать станцию именно женским именем или посвященную женщинам», — рассказала она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

    Минкина добавила, что в таком случае за названия должны голосовать местные жители. Она отметила, что в Москве стоит много памятников, посвященных женщинам.

    Несколько дней назад феминистки из Санкт-Петербурга с помощью плакатов изменили название станций метро. Они сфотографировались у табличек с реальными наименованиям станций, держа в руках постеры с альтернативными предложениями. Активистки сделали это, чтобы повысить видимость женщин в истории.