Российскую оборонку хотят задавить санкциями. Так США стреляют в воздух

США планируют принять очередной пакет санкций против России. На этот раз он будет направлен на ее военно-промышленный комплекс (ВПК). Американская сторона планирует нарушить цепочки поставок вооружений. Так США рассчитывают задушить армию России. Однако она уже давно не зависит от американского вооружения, уверены специалисты. Исходящие от Америки угрозы они считают выстрелами в воздух.

Разбор военной машины по частям

Американское правительство разработало новый пакет антироссийских санкций. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо во время встречи в формате онлайн, которая прошла в рамках весенней сессии Международного валютного фонда, говорится на сайте ведомства.

«Несмотря на то, что мы продолжаем применять строгие финансовые санкции против России и ее ключевых финансовых учреждений, следующим этапом нашей работы станет разбор российской военной машины по частям, включая ограничения на военно-промышленный комплекс и его цепочки поставок», — пояснил Адейемо.

По его словам, российская армия нуждается в новых поставках вооружений, так как спецоперация длится дольше, чем предполагалось. Именно поэтому санкции против ВПК РФ сейчас «критически» важны. Они должны затронуть такие ключевые отрасли, как аэрокосмическая промышленность и электроника.

«Со временем наша цель — добиться, чтобы все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию. Ожидаем, что они будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией стран, которую мы выстроили, значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», — сказал он.

Госдеп США 11 марта уже анонсировал санкции в отношении 11 высокопоставленных представителей российского оборонного сектора. Под ограничения подпали глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, а также восемь заместителей министра обороны РФ.

Саморазвивающийся промышленный участок

ВПК РФ — это самоорганизующийся и саморазвивающийся системный промышленный участок. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Что они могут нам поставлять? Значит, до недавнего времени они нам поставляли некоторые материалы для покрытия, допустим, ракет, подводных лодок. Они нам поставляли некоторые элементы заготовки для элементарной базы электронного оборудования и системы управления. Все. Больше ничего, все остальное было», — пояснил он.

Он добавил, что уже много лет все IT-технологии для армии имеют только отечественное происхождение, даже процессоры на военных компьютерах. Единственное, что могут в данной ситуации сделать США, — грубо вмешиваться в отношения РФ с другими странами и давить на них.

«Допустим, та же Индия. У нее 90% вооружения — советское и российское. Ремонтная база на территории России, специалисты обучаются в военных вузах, как командных, так и технических. И вот сейчас в один момент сменить технику, полностью номенклатуру на США — это разрушить экономику Индии. Индия на это никогда не пойдет», — пояснил Матвийчук.

Стрельба в воздух

Все отношения России с западными партнерами в части ВПК уже прекращены, заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Здесь они просто стреляют в воздух. Еще с 2014 года, после того как поняли, чем это может для нас обернуться, развернули программу импортозамещения», — пояснил он.

Баранец напомнил, что Россия начала более плотно сотрудничать с другими странами. Среди них — Китай, Индия и Израиль.

«Мы стахановскими темпами стараемся залатать те дыры, которые Запад пытается прострелить в нашей оборонке. Да, еще не полностью все решено. <…> Но для того, чтобы порвать цепочку, надо находиться на территории России, для этого иногда в них участвует 20, а то и 30 предприятий российских. Ну как они могут разорвать цепочки между Тулой и Ижевском, например?!» — подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что российская оборонная отрасль «ушла в самостоятельное плавание». При этом РФ не всегда громко заявляет о собственных успехах или выгодных контрактах с другими странами, чтобы не подставлять их перед Штатами.

«Американцы бьют по голове каждую страну, которая нам помогает. Моментально руки выворачивают, голову отвинчивают, запрещают продавать и так далее. Многое делается подпольно. И мы не должны даже в этот тяжелый период вообще рекламировать, с кем мы имеем какие-то международные контакты», — пояснил Баранец.

Схожую точку зрения высказал и главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык. Он назвал слова американской стороны о новых санкциях очередным запугиванием и демагогией.