Делегация США отправится в Индию, Германию и ОАЭ просить о санкциях против РФ

Группа законодателей-демократов США, включая четырех сенаторов и члена Палаты представителей, отправится в Польшу, Индию, Германию и Объединенные Арабские Эмираты с девятидневной поездкой, чтобы заручиться поддержкой для Украины. Об этом сообщило издание The Hill. Некоторые из этих стран не сотрудничают с США по направлению «изоляции России».

«У сильной делегации Конгресса будет возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как США могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО против <…> России», — говорится в совместном заявлении законодателей.

Делегация также встретится с ключевыми иностранными лидерами, чтобы укрепить связи «в этот период повышенной глобальной напряженности».

В издании отметили, что Индия продолжает импортировать российскую нефть.

Страны Персидского залива, богатые нефтью, сопротивляются призывам США увеличить поставки нефти на мировой рынок, чтобы снизить цены, подскочившие после ограничения экспорта российских энергоресурсов.

Германия также не отозвалась на призывы США и других стран Европы прекратить глобальный импорт российской нефти и газа и по-прежнему зависит от этих поставок по газопроводу «Северный поток — 1».

Польша из-за своей географической близости к Украине с начала спецоперации активно работает с некоммерческими организациями для предоставления жилья и еды беженцам.

Непал — одна из немногих азиатских стран, которые осудили спецоперацию России на Украине.