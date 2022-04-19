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    19 апреля 2022, 08:26

    США заявили, что следующий пакет санкций будет направлен на ВПК РФ

    Замминистра финансов США Уолли заявил о введении новых санкций против РФ

    Анна Усачева

    Американское правительство разработало новый пакет антироссийских санкций. Замминистра финансов США Уолли Адейемо сказал, что новые ограничения будут направлены на военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

    США заявили, что следующий пакет санкций будет направлен на ВПК РФ

    Такое заявление он сделал во время встречи в формате онлайн, которая прошла в рамках весенней сессии международного валютного фонда.

    «Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо.

    Дата вступления в силу нового пакета санкций пока неизвестна. Замминистра финансов США также не сообщил о конкретных ограничениях, которы которые будут применены к ВПК России.

    Западные страны уже ввели несколько пакетов санкций против РФ. В основном они направлены на ограничение экономической деятельности России, понижение уровня дипломатического сотрудничества. Также Запад ввел санкции против некоторых российских политических деятелей.