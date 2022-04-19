США заявили, что следующий пакет санкций будет направлен на ВПК РФ

Американское правительство разработало новый пакет антироссийских санкций. Замминистра финансов США Уолли Адейемо сказал, что новые ограничения будут направлены на военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время встречи в формате онлайн, которая прошла в рамках весенней сессии международного валютного фонда.

«Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», — сказал Адейемо.

Дата вступления в силу нового пакета санкций пока неизвестна. Замминистра финансов США также не сообщил о конкретных ограничениях, которы которые будут применены к ВПК России.

Западные страны уже ввели несколько пакетов санкций против РФ. В основном они направлены на ограничение экономической деятельности России, понижение уровня дипломатического сотрудничества. Также Запад ввел санкции против некоторых российских политических деятелей.