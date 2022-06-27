США создают чужой дефолт своими руками. Однако «укусить» Россию снова не вышло

Запад отказал России в возможности расплатиться по счетам, а потом на весь мир сообщил о российской неуплате по внешнему долгу. Однако слухи о дефолте сильно преувеличены, считают эксперты. Они также заявляют, что повторения 90-х не будет, а большинство россиян кризис не коснется.

США не дают России погасить долги

Американские финансисты из Bloomberg заявили, что в России наступил дефолт по внешнему долгу. В ночь на 27 июня 2022 года истек льготный период для выплаты порядка 100 миллионов долларов по внешним долговым обязательствам. В предыдущий раз подобный дефолт произошел в 1918 году, когда большевики, захватившие власть после революции, отказались оплачивать царские долги.

Минфин США 25 мая отказался продлить лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг. При этом действие разрешения истекало в тот же день, а 27 мая Россия должна была провести платежи по двум выпускам еврооблигаций. Льготный период по уплате примерно 100 миллионов долларов долга действовал месяц.

Российская сторона неоднократно заявляла, что способна обслуживать внешний долг. Ситуацию называют уникальной, так как страна располагает ресурсами и желанием платить, но не может этого сделать из-за западных санкций. Министерство финансов отметило, что РФ продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Соединенных Штатов.

Источник фото: РИА «Новости»

Запад ведет информационную войну

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неправомерными утверждения, что Россия допустила дефолт по внешнему долгу. Необходимый платеж в валюте был совершен еще в мае. Тот факт, что Euroclear удержал эти деньги и не довел их до получателей, — это уже не проблема российской стороны.

Директор аналитического департамента Александр Разуваев в разговоре об объявленном Bloomberg дефолте отметил, что Российская Федерация зарекомендовала себя с точки зрения экономики как очень надежного заемщика. Однако в этот раз Запад просто не дал возможности расплатиться.

«У большинства людей дефолт ассоциируется с 1998 годом: резкое падение рубля, рост цен и крушение частных банков. Но ничего подобного не случится. Рубль стабилен, сейчас совершенно другая макроэкономика, и наши граждане ничего не заметят. А если у кого-то из очень богатых граждан есть эти обязательства, они в рублях по курсу все получили, ничего страшного», — сказал аналитик.

Он отметил, что со временем ситуация как-то разрешится, резервы разморозят и платить по долгам можно будет как раньше. Тем более что Российская Федерация и так платит, но в своей национальной валюте, в рублях. Громкие заголовки «В России — дефолт», по мнению Разуваева, являются информационной войной. Западные экономические СМИ, которые должны быть нейтральные, профессиональные, давно уже в доле и очень политически ангажированы, отметил он.

Объявленный дефолт — частное мнение

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360», что никакого дефолта, аналогичного 90-м годам, нет. В то время случилась девальвация — обесценивание денег из-за падения их курса по сравнению с курсами валют других государств. Дефолт же — это неспособность государства выплачивать обязательства по своим ценным бумагам.

«Однако в данном случае у нас есть полные ресурсы, мы в состоянии выплатить. Но есть такое понятие, как технический дефолт, когда при наличии ресурсов нет возможности именно осуществить платеж. Эту возможность нам обрубила западная сторона совершенно искусственно, в одностороннем порядке и совершенно насильственно. Мы пытались найти разные схемы, они принимались с западной стороной с неохотой, но принимались, пока не подошел конец мая», — рассказал Беляев.

Когда наступило время продления лицензии, офис в США, который наблюдает и контролирует движение иностранных активов, отказался давать разрешение. После чего на основании отсутствия той самой лицензии, которую отказались продлевать, они заблокировали движение российских средств, отметил Беляев.

«О дефолте объявил Bloomberg, однако пока это только частное мнение. На самом деле дефолт объявляется тогда, когда в судебном порядке к нему обращаются с коллективным иском получатели процентов по ценным бумагам и суд выносит решение. Его решения не было. Наша позиция — это события непреодолимой силы, то есть форс-мажор. У нас деньги есть, но есть искусственные препятствия, которые мы преодолеть не можем в одностороннем порядке», — уточнил финансовый аналитик.

Он отметил, что Россию не будут ставить «на счетчик». Держатели акций при этих облигациях преимущественно западные получатели. Они заинтересованы в том, чтобы получить свои деньги. Суд примет во внимание эту позицию и, скорее всего, разрешит платеж. Кроме того, 100 миллионов — это не такие большие деньги, то есть о дефолте речи нет, добавил Беляев.

Россиянам ничего не угрожает

Беляев уточнил, что официально России смогут объявить разве что технический дефолт. Это будет означать попадание в список нежелательных заемщиков на западных рынках. Также российская сторона не сможет в дальнейшем занимать там деньги и размещать ценные бумаги. Однако сейчас и речи не идет о том, чтобы РФ вообще обращалась к западному рынку, независимо от рейтинга.

«Существуют восточные рынки, они сложные, непростые. Мы получили там серьезный опыт, когда вынуждены были свернуть операции. Но ситуация меняется — 10 лет назад было одно, сейчас —другое, и решения могут быть другие. Но главное, что у нас внешний долг, суверенный, всего 20%. Это незначительная величина», — сказал экономист.

По его словам, у многих западных стран с развитой экономикой ситуация куда хуже. Поэтому для России нет ничего страшного в таком долге и дефолте. Кроме того, это не окажет никакого влияния на простых россиян. У них в массовом порядке нет на руках этих самых ценных бумаг. Что касается внутренней экономики, то для нее угроз тоже не существует, заверил экономист.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Беляева, Запад намеренно создал трудную ситуацию. На протяжении последних лет он не оставлял попыток поймать Россию на дефолте. Выдвигались разные условия, претензии. Видимо, считалось, что отлучение от западных рынков сильно скажется на российской экономике: раз русские что-то там занимали, значит, им это было очень нужно. Закрыть эту возможность означает поставить РФ в тяжелое положение, объяснил Беляев.

«Однако что за этим дефолтом следует? В общем-то, это пустышка. Время идет, меняются условия, потребности, обстоятельства. И теперь мы видим, что вот это отсечение от возможностей западных заимствований не оказывает на Россию никакого влияния», — сказал экономист.