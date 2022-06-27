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    27 июня 2022, 12:59

    Песков назвал неправомерными утверждения Запада о дефолте в России

    Правительство России выразило несогласие с заявлениями Запада о наступившем в РФ дефолте

    Александр Иванов

    Ряд западных источников сообщил о наступлении в России дефолта по платежам по внешнему долгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления неправомерны. Его слова процитировало РИА «Новости».

    Песков назвал неправомерными утверждения Запада о дефолте в России

    По словам Пескова, Россия внесла валютный платеж еще в мае. То, что его до сих пор не доставили получателям, не проблема РФ.

    О наступлении в России дефолта по обслуживанию внешних долгов заявило агентство Bloomberg. По данным издания, критическая точка наступила в ночь с 26 на 27 июня. Журналисты Bloomberg подчеркнули, что это первый за более чем 100 лет дефолт в России.

    «Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — написали они.

    Также в Bloomberg отметили, что ситуация является уникальной. Это связано с наличием у России средств и готовности обслуживать внешний долг и с невозможностью вносить платежи из-за санкций.