Песков назвал неправомерными утверждения Запада о дефолте в России

Ряд западных источников сообщил о наступлении в России дефолта по платежам по внешнему долгу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что подобные заявления неправомерны. Его слова процитировало РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия внесла валютный платеж еще в мае. То, что его до сих пор не доставили получателям, не проблема РФ.

О наступлении в России дефолта по обслуживанию внешних долгов заявило агентство Bloomberg. По данным издания, критическая точка наступила в ночь с 26 на 27 июня. Журналисты Bloomberg подчеркнули, что это первый за более чем 100 лет дефолт в России.

«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — написали они.

Также в Bloomberg отметили, что ситуация является уникальной. Это связано с наличием у России средств и готовности обслуживать внешний долг и с невозможностью вносить платежи из-за санкций.