Bloomberg заявил о «нескольких часах» до дефолта в России

Россия оказалась в «нескольких часах» от дефолта из-за западных ограничительных мер. В ночь на 27 июня истекает льготный период для выплаты порядка 100 миллионов долларов по внешним долговым обязательствам. Об этом написало агентство Bloomberg.

Как заявили авторы статьи, Россия не станет официально объявлять о дефолте. Но если инвесторы не получат деньги, то они зафиксируют технический отказ от выполнения обязательств.

«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — отметили журналисты.

Они назвали ситуацию уникальной, так как Россия располагает ресурсами и желанием платить, но не может этого сделать в связи с санкциями.

В апреле США запретили России обслуживать внешний долг без продления лицензии, которая позволяет держателям облигаций получать платежи. Срок действия документа истек 25 мая. После этого американская сторона отказалась продлить срок действия генеральной лицензии. Как заявил Минфин России, страна продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ США.