В Белом доме поразились словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможной казни наемников из США в Донбассе. При этом такая мера наказания практикуется почти в 30 штатах. Более того, известно, как госсекретарь США Хиллари Клинтон смеялась, узнав о смерти бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный рассказал «360», что именно так выглядят двуличие и лицемерие американской власти.

Далее — прямая речь.

Лицемерие США и поставки оружия для убийства мирных

Мы не только можем, мы обязаны назвать политику США политикой двойных стандартов. Почему? Потому что Америка без всякого угрызения совести поставляет вооружение, с помощью которого убивают мирных граждан уже много лет.

Это лицемерие высшей степени — когда страна поставляет вооружение, боеприпасы в другое государство, зная точно, что эти вооружение и боеприпасы используются против мирных жителей Геннадий Подлесный.

Можно было бы как-то понять, если бы то оружие, которое поставляют США, было бы действительно оборонительным, как иногда декларировалось. Либо другой вариант — если бы Украина, допустим, взяла на себя обязательства с помощью этого вооружения и боеприпасов не обстреливать мирные кварталы. Но ни первое, ни второе не сделано.

США закрывают глаза на те бесчинства, которые творят украинские военные формирования. Им глубоко безразличны страдания мирных жителей, которые погибают от боеприпасов, выпущенных из орудий, поставляемых США. Впрочем, в утешение американцев можно сказать, что Европа, якобы просвещенная, поступает точно так же.

Двойные стандарты США

США давным-давно уверовали, что являются представителями Бога на Земле. Для них даже казнь преступника-американца в другой стране — из ряда вон выходящее событие.

Казнить они (США — прим. ред.) могут: электрический стул, инъекции, повешение, расстрел, — они могут. Но никто не имеет права тронуть американца, совершившего любые преступления. Естественно, это гипертрофированное понимание чувства самосознания, не более того Геннадий Подлесный.

Сейчас в мире происходят такие явления, которые даже унижают США. И недавний саммит стран Америки, который проигнорировали многие уважаемые руководители государств континента, как раз и подчеркивает — время ушло, меняется мир, меняется отношение к США. А риторика американских государственных деятелей остается прежней. И вот этот разрыв шаблона обязательно скажется и на дополнительном падении престижа США.

Смех над смертью Каддафи

Это известный сюжет. Когда показывали одну из деятельниц тогдашнего американского истеблишмента, она (госсекретарь США Хиллари Клинтон — прим. ред.) смеялась и радовалась тому, как буквально линчевали Муаммара Каддафи. Все это входит в, скажем так, стандартный американский набор.

Они считают, что это выгодно Америке, что это поднимает ее на еще более высокий уровень, поэтому можно бомбить Югославию, разнести Ливию, сделать все для уничтожения в том числе мирного населения в Афганистане. Мы видели эти яркие примеры, которые весь мир тоже вместе с нами обсуждает и осуждает Геннадий Подлесный.

Пример тому — история журналиста Джулиана Ассанжа, который вынес эти американские грехи на всеобщее обозрение, подкрепил их документами. Он теперь в пределах 180 лет, если не ошибаюсь, может получить срок. И он его получит. Это практически пожизненное — с учетом возраста и суммы лет, которые ему инкриминируются американским правосудием или кривосудием.

США уничтожили все правила

США, установив новые стандарты взаимоотношений, в которых не существует понятия международного права, а только право сильного, уничтожили само понимание прежнего мира, основанного хоть на каких-то законах. Они это все растоптали.

Они, с одной стороны, пытаются говорить о каких-то правах человека, межгосударственных правах, при этом их уже не существует, они их уже уничтожили Геннадий Подлесный.

Наемников в Донбассе могут казнить

Думаю, что наемников вполне могут казнить, потому что вся ситуация вокруг них вообще складывается неблагоприятным для них образом.

Наемники, несмотря на то, что степень вины может быть разная и при других обстоятельствах кто-то из них мог быть помилован <…> В сложившихся политических условиях их просто казнят.