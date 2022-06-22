Белый дом поразился словам Пескова о смертной казни наемников из США

Представители Белого дома остались в потрясенном состоянии после слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков о предполагаемой смертной казни американских наемников ВСУ, схваченных на Украине. Об этом заявил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби, написало РИА «Новости».

«Нас ужасает, что российский чиновник допускает возможность казни американцев, которые посетили Украину», — заявил он.

По словам Кирби, в настоящее время власти США пытаются добыть как можно больше информации о захваченных американских наемниках.

Два американских наемника ВСУ попали в плен под Харьковом. Энди Хьюн признался, что оказался в регионе под влиянием пропаганды о «плохих русских», а Александр Дрюке рассказал, что просто хотел увидеть ситуацию на Украине собственными глазами.

Ранее Песков не исключил смертного приговора наемникам ВСУ из США, однако подчеркнул, что их судьбу решит суд.