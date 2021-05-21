Споры из-за внешнего вида. Должны ли наказывать за яркий макияж в школе

Учительница из Морозовска решила публично наказать школьницу за яркий макияж. Она попыталась смыть его с лица подростка. Юристы считают, что такое поведение неправомерно.

Учительница из Ростовской области попыталась криками заставить школьницу смыть яркий макияж. Женщине не понравился внешний вид подростка, и она потребовала привести себя в порядок. Все это засняли на видео другие ученики школы. После этого случая в школе в Морозовске провели расследование. Учительница извинилась перед школьницей и уволилась по собственному желанию.

Выяснилось, что учительница преподавала химию, а сейчас восстанавливает свое здоровье.

Сами ученики рассказали про доброту своего педагога — такой агрессии за ней прежде не замечали. Как оказалось, дети часто доводили учительницу из-за ее покладистого характера, но в итоге вывели из себя окончательно.

Но и про школьницу тоже ничего неизвестно плохого. Как оказалось, она довольно спокойная и опрятно одевается.

После этого случая в школе состоялось заседание педсовета. Учителей призвали соблюдать этические нормы, а школьный психолог провел беседу с учениками и теми, кто увидел скандал.

В городе запланировали еще одно мероприятие с руководителями школ по профилактике травли. Совещания пройдут в каждом образовательном учреждении.

Наказание за макияж

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в школах могут устанавливать свои требования к одежде учеников — ее цвету, виду, фасону и правилам ношения. Также учебные заведения могут выпустить и свои правила, относящиеся к макияжу, прическам и остальному внешнему виду.

Несмотря на наличие правил от школ касательно внешнего вида, у педагогов нет права наказывать ученика или не допускать к учебе. Руководитель юридической компании «Богатов Групп» Сергей Богатов объяснил «360», что действия учительницы из Морозовска были неправомерными.

Нужно понимать, что учителя тоже люди и все, кто имеют дело с детьми, знают насколько они неуравновешенные. Но это не отменяет того, что на учителя возлагается особый статус и любое агрессивное поведение не уместно Сергей Богатов юрист

Если же школа отстранила ученика от учебы за его внешний вид, то родители могут обжаловать это решение в департаменте образования или через суд.

Мнение психолога

Психолог Евгений Фомин в беседе с «360» вспомнил советское прошлое, когда школьники ходили в одинаковой форме. Это было необходимо, чтобы они получали знания, а не устраивали соревнования, кто модней и круче, считает собеседник.

По его мнению, из-за яркого макияжа «смещается акцент внимания у подростков».

«Идет некое соревнование со сверстниками, обсуждение, кто как сегодня оделся. Кто смог отличиться, а кто, наоборот, оделся не стильно или накрасился как-то не так. Акцент уходит на эти предметы и может просто подростка отвлекать», — считает психолог.

При этом Фомин выступает против того, чтобы учителя самостоятельно наказывали школьников за яркую одежду или раскрас.

Вместо рукоприкладства существуют другие механизмы воздействия на подростка — в школе с ним могут пообщаться завуч или директор, а дома ученика ждут родители.

Ранее в Челябинской области школа попыталась запретить ученице посещать занятия из-за цвета волос. Но на сторону девочки встал уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Омбудсмен заявила, что это нарушение прав человека, и призвала не ломать индивидуальность.