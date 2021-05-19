Ростовская учительница уволилась после попытки насильно смыть со школьницы макияж

В Ростовской области учительнице не понравился яркий макияж школьницы. Педагог с криками заставила ученицу смыть косметику. Конфликт в школе № 4 Морозовска попал на видео.

Снятые очевидцами кадры опубликованы в группе «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина подвела ученицу к раковинам и попыталась умыть подростку лицо. После этого она вернула школьницу в класс.

«Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. <…> Немедленно привела себя в нормальный вид!» — потребовала педагог.

В школе, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник, провели служебное расследование после случившегося. За это время учительница успела уволиться по собственному желанию.

Известно, что она была классной руководительницей школьницы, чей макияж пыталась смыть. Перед ученицей педагог извинилась.