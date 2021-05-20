«Довели». Ростовская учительница объяснила, почему пыталась насильно смыть макияж со школьницы

Попытка ростовской учительницы смыть со школьницы косметику закончилась проверками. Женщина написала заявление об уходе. Но ученики не хотят ее отпускать.

«Я не могу ничего комментировать, у нас идут проверки, выявляются другие случаи», — рассказала учительница «360».

Сейчас она ходит по врачам и лечит свои нервы. Учительница отметила, что в будущем может вернуться к преподавательской деятельности, но пока об этом, по ее мнению, говорить рано. Женщина написала заявление об уходе.

Школьники, по ее словам, ее не бросают. Они ходят за ней «кучками».

«Не хочу от них отказываться из-за одного человека, но пока я не вижу другого выхода. Не хочу, чтобы все продолжалось», — рассказала она «360».

Учительница пришла в школу недавно, преподавала химию, рассказал один из источников «360».

«Раньше работала в Морозовском агропромышленном техникуме. Как я слышала, это не первые ее проступки по отношению к детям. Учительница не вызывала особого доверия, поэтому все к ней относились нейтрально», — рассказал источник.

По его словам, у педагога был свой класс, и девочка, которую пыталась умыть учительница, была из него.

«Раньше такой агрессии не было, достаточно спокойный учитель с виду. Сейчас в школе пытаются об этом не говорить», — рассказал «360» источник из школы.

Учительница добрая, по словам другого источника «360», поэтому ее постоянно доводят ученики из ее класса.

«Учитель нормальный, добрый, от нее такого никто не ожидал. Ее класс специально доводит, потому что видят, что она добрая, никогда не кричит. В итоге довели», — рассказал собеседник «360».

Однако про школьницу, которую умыла учительница, никто тоже ничего плохого не сказал. Один из источников отметил, что девочка спокойная и всегда опрятно одета.