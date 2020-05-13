Спорт на свежем воздухе. Как не подхватить коронавирус при занятиях на улице

Период нерабочих дней закончился в России 12 мая. Власти некоторых регионов уже объявили о смягчении ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В некоторых субъектах заработали торговые центры и бани, где-то уже можно гулять у дома или в парках, а в некоторых областях жителям разрешили заниматься спортом на улице или на стадионах. Однако во многих регионах граждане обязаны носить маски при посещении общественных мест. «360» разбирался, нужны ли средства защиты на спортивной площадке и при пробежке, и не опасно ли бегать в маске?

Больше 60% россиян уже расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений. При этом, вопрос занятий спортом на улице в период пандемии волнует не только россиян, но и жителей других стран.

Важно понимать ситуацию в городе

Специалист в области спортивной реабилитации и здоровья Ирина Лю рассказала в беседе с РИА «Новости» о том, что бегать лучше «в хорошо проветриваемых местах, например, в парках, вдоль рек, на улицах, где мало людей». По ее словам, в таких местах «ходить без масок можно спокойно». При этом сама Лю бегает «в обычной маске, которая более дышащая». Она отметила, что это «скорее для спокойствия окружающих».

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Но важно понимание эпидемической ситуации в городе проживания, подчеркивает специалист. К примеру, в Пекине, в последние недели ситуация выправилась, в стране регистрируют только ввозные случаи заражения, то есть «вирус по городу не ходит», отметила Лю.

По словам женщины, во время бега она все равно старается держать дистанцию с другими людьми, потому что знает, что «вокруг находятся люди, которые или вышли из карантина, или вообще там не находились».

Если человек — носитель коронавируса?

Ученые из бельгийского Левенского католического университета и Технического университета Эйндховена в Нидерландах выяснили, насколько опасно, если человек-носитель COVID-19 бегает или катается на велосипеде на улице.

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Ученые проанализировали выброс частиц слюны бегунами и велосипедистами по отношению к другим людям. Исследование ученых получило название Social Distancing v2.0.

В результате ученые пришли к выводу, что дистанция в 1,5 метра слишком мала для защиты от коронавируса. По их словам, расстояние между людьми должно быть до 4-5 метров при ходьбе, до 10 метров при медленном беге или небыстрой езде на велосипеде, а при быстром беге и езде нужно держаться на дистанции до 20 метров от других людей. Задолго до обгона другого человека ученые рекомендуют отодвигаться в сторону, чтобы впереди идущий бегун или велосипедист не оказался «в облаке микрочастиц вашей слюны», когда вы его обгоните.

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«Пока вы не приблизитесь к другому человеку, риска нет», — отмечает профессор строительной и городской физики и аэродинамики Берт Блокен, под руководством которого проходило исследование.

А вот в командных видах спорта, например, в футболе, защититься невозможно, ведь игроки находятся очень близко друг к другу и просто не могут соблюдать дистанцию.

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Президент России Владимир Путин ранее объявил, что с 12 мая в стране завершен единый период нерабочих дней. Кроме того, в некоторых регионах поэтапно будут сниматься ограничения, которые были введены для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа. Президент подчеркнул, что выход из режима ограничения быстрым не будет, и часть из введенных ранее мер нужно сохранить.

Под запретом останутся массовые мероприятия. Также ограничения касаются людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Принимать решения об ужесточении или смягчении мер регионы будут сами в зависимости от ситуации с коронавирусом.