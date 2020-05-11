Россияне поддержали разрешение прогулок и занятия спортом с 12 мая

Около 65-66% россиян расценили разрешение на прогулки и пробежки как самую оправданную меру, связанную с поэтапным снятием ограничений из-за пандемии. Данные предоставил ресурс стопкоронавирус.рф, который опросил 59,1 тысячу человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что с 12 мая в некоторых регионах поэтапно будут сниматься ограничения, введенные для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа.

«Среди самых оправданных с точки зрения населения мер оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение на занятия спортом на улице (43-51%), разрешение на работу небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%)», — приводит ТАСС результаты опроса.

Также россияне не согласились, что важнее всего будет с 12 мая открыть рестораны (55-59%), школы (55-57%) и детские сады (44-47%), а также разрешить выходить из дома пенсионерам старше 65 лет (34-40%).