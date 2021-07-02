Доронина обратилась с просьбой к Путину уволить худрука МХАТа. В театре сочли это манипуляцией

Народная артистка СССР Татьяна Доронина назвала Эдуарда Боякова непрофессионалом, уничтожившим репертуар МХАТа имени Горького. Актриса попросила президента Владимира Путина снять Боякова с должности художественного руководителя театра.

«Очень хочется верить, что вы меня услышите. Срочно надо изгнать торгашей из нашего театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук останется в театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — сказано в письме Дорониной, которое опубликовали «Аргументы недели».

По словам артистки, репертуар и декорации почти уничтожены. Она отметила, что сняты спектакли по произведениям Михаила Булгакова, Александра Островского и других.

Пресс-служба МХАТа прокомментировала обращение Дорониной. Они заявили, что не видели документы сами и не знают, действительно ли письмо направлено Путину. В театре предположили, что заявление актрисы предназначено для публикации в СМИ.

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — написала представитель МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

Она отметила, что у театра большое количество премьер, гастролей и других событий. По словам Мусиной-Пушкиной, Доронина не выполняет свои обязанности президента, хотя за эту должность продолжает получить зарплату.

Пресс-секретарь подчеркнула, что артистка не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.